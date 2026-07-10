Receta italiana: descubrí cómo hacer malfatti de rúcula en casa fácilmente

Los malfatti de rúcula son una deliciosa alternativa para los amantes de la pasta. Este plato, originario de Italia, combina ingredientes frescos y sencillos, ideal para disfrutar en cualquier ocasión. Aquí, descubrí la receta perfecta para prepararlos.