Gastronomía

Receta italiana: descubrí cómo hacer malfatti de rúcula en casa fácilmente

Los malfatti de rúcula son una deliciosa alternativa para los amantes de la pasta. Este plato, originario de Italia, combina ingredientes frescos y sencillos, ideal para disfrutar en cualquier ocasión. Aquí, descubrí la receta perfecta para prepararlos.

Por ABC Color
02 de octubre de 2021 a la - 11:02
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Malfatti de rúcula en salsa de tomate, imagen ilustrativa.
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Cómo hacer malfatti de rúcula

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Malfatti de rúcula

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 400 gramos de harina 0000
  • 500 gramos de queso ricota
  • 150 gramos de hojas de rúcula fresca
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol la ricota previamente escurrida, la harina, los huevos y el aceite de oliva. Mezclar bien hasta formar una masa consistente; agregar agua si fuese necesario.
  2. Blanquear las hojas de rúcula pasándolas brevemente por agua hirviendo y luego por agua fría. Escurrir y picar. Añadir a la masa.
  3. Retirar del bol y amasar hasta lograr una masa bien homogénea. Dejar descansar unos minutos en la heladera.
  4. Formar tiras y cortar los malfatti de 2 centímetros con la mano o con cuchillo.
  5. Poner a hervir una cacerola con abundante agua con sal. Cuando rompe el hervor, agregar los malfatti y cocinarlos hasta que floten en la superficie. Retirarlos con espumadera y cortar la cocción pasándolos por agua fría.
  6. Preparar una salsa al gusto y sartenear los malfatti junto con la salsa, agitando para que no se peguen. Retirar del fuego y servir. Tip: probá hacerlos también con espinaca o acelga.