Receta italiana: descubrí cómo hacer malfatti de rúcula en casa fácilmente

Cómo hacer malfatti de rúcula
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Malfatti de rúcula
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 400 gramos de harina 0000
- 500 gramos de queso ricota
- 150 gramos de hojas de rúcula fresca
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol la ricota previamente escurrida, la harina, los huevos y el aceite de oliva. Mezclar bien hasta formar una masa consistente; agregar agua si fuese necesario.
- Blanquear las hojas de rúcula pasándolas brevemente por agua hirviendo y luego por agua fría. Escurrir y picar. Añadir a la masa.
- Retirar del bol y amasar hasta lograr una masa bien homogénea. Dejar descansar unos minutos en la heladera.
- Formar tiras y cortar los malfatti de 2 centímetros con la mano o con cuchillo.
- Poner a hervir una cacerola con abundante agua con sal. Cuando rompe el hervor, agregar los malfatti y cocinarlos hasta que floten en la superficie. Retirarlos con espumadera y cortar la cocción pasándolos por agua fría.
- Preparar una salsa al gusto y sartenear los malfatti junto con la salsa, agitando para que no se peguen. Retirar del fuego y servir. Tip: probá hacerlos también con espinaca o acelga.