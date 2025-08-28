Cómo preparar sorrentinos al pesto de rúcula en sencillos pasos

Cómo hacer sorrentinos al pesto de rúcula
Lea más: Arroz al pesto genovés y milanesa de berenjena: un almuerzo completo
Sorrentinos al pesto de rúcula
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 500 gramos de harina 0000
- Agua según necesidad
- 5 huevos
- 200 gramos de queso ricota
- 30 gramos de queso sardo
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
Pesto de rucúla
- 100 gramos de rúcula
- 100 gramos de aceite de oliva
- 30 gramos de nueces
- 50 gramos de queso sardo
- Sal a gusto
Elaboración paso a paso
- Colocar la harina en forma de volcán sobre una mesa, hacer un agujero en el medio y colocar un huevo por vez; luego un poco de agua hasta lograr una masa homogénea. Formar una bola y dejarla reposar envuelta en papel film por 40 minutos a temperatura ambiente.
- Para el relleno: mezclar la ricota, queso sardo, sal y pimienta negra hasta lograr una mezcla homogénea.
- Con un palo de amasar estirar la masa hasta lograr un espesor de aproximadamente 2 milímetros (colocando harina para que no se pegue). Cortar la masa en círculos usando un vaso como referencia de tamaño. Colocar un cucharadita de relleno en uno de los círculos y taparlo con otro, cerrar con un tenedor y continuar hasta hacer todos los sorrentinos.
- Para la salsa: lavar la rúcula y secarla bien. Colocar todos los ingredientes en un recipiente y mixarlos. Para conservar, cubrir el pesto con un poco de aceite de oliva (para que no entre aire) y guardarlo en la heladera.
- Cocinar los sorrentinos en abundante agua salada y, un minuto antes de la cocción perfecta, sacarlos y ponerlos en una sartén con el pesto caliente, saltear por un minuto y ¡buen provecho!