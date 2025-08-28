Gastronomía

Cómo preparar sorrentinos al pesto de rúcula en sencillos pasos

El amor por la cocina italiana se renueva con unos sorrentinos al pesto de rúcula, una delicia que combina sabores frescos y caseros. Este plato, ideal para ocasiones especiales, elevará cualquier mesa con su exquisito aroma y textura.

Por ABC Color
29 de enero de 2023 - 09:09
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Sorrentinos al pesto.
Sorrentinos al pesto.Shutterstock

Cómo hacer sorrentinos al pesto de rúcula

Sorrentinos al pesto de rúcula

  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 0000
  • Agua según necesidad
  • 5 huevos
  • 200 gramos de queso ricota
  • 30 gramos de queso sardo
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto

Pesto de rucúla

  • 100 gramos de rúcula
  • 100 gramos de aceite de oliva
  • 30 gramos de nueces
  • 50 gramos de queso sardo
  • Sal a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la harina en forma de volcán sobre una mesa, hacer un agujero en el medio y colocar un huevo por vez; luego un poco de agua hasta lograr una masa homogénea. Formar una bola y dejarla reposar envuelta en papel film por 40 minutos a temperatura ambiente.
  2. Para el relleno: mezclar la ricota, queso sardo, sal y pimienta negra hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Con un palo de amasar estirar la masa hasta lograr un espesor de aproximadamente 2 milímetros (colocando harina para que no se pegue). Cortar la masa en círculos usando un vaso como referencia de tamaño. Colocar un cucharadita de relleno en uno de los círculos y taparlo con otro, cerrar con un tenedor y continuar hasta hacer todos los sorrentinos.
  4. Para la salsa: lavar la rúcula y secarla bien. Colocar todos los ingredientes en un recipiente y mixarlos. Para conservar, cubrir el pesto con un poco de aceite de oliva (para que no entre aire) y guardarlo en la heladera.
  5. Cocinar los sorrentinos en abundante agua salada y, un minuto antes de la cocción perfecta, sacarlos y ponerlos en una sartén con el pesto caliente, saltear por un minuto y ¡buen provecho!

