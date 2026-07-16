Gastronomía

¿Cuántas veces podés reutilizar el aceite de cocina? Enterate aquí

Freír y guardar el aceite “para la próxima” parece inofensivo, pero el calor dispara oxidación, hidrólisis y polimerización: cambia el sabor, baja el punto de humo y aparecen compuestos irritantes que terminan en la comida.

Por ABC Color
16 de julio de 2026 a la - 11:30
Concepto de aceite de cocina, milanesas fritas.
Concepto de aceite de cocina, milanesas fritas.Shutterstock

En la sartén, el aceite no solo calienta: también se transforma. Al llegar a temperaturas de fritura (aproximadamente 170–190 °C), el oxígeno del aire y el agua que liberan los alimentos empiezan a romper triglicéridos y a reorganizar moléculas. Ese fenómeno —mezcla de oxidación, hidrólisis y polimerización— explica por qué el aceite reutilizado se oscurece, huele “a viejo” y a veces hace espuma.

Concepto de aceite de cocina.
Concepto de aceite de cocina.

La hidrólisis ocurre cuando el vapor de agua de papas, milanesas o verduras reacciona con las grasas y libera ácidos grasos libres. Resultado práctico: el aceite se vuelve más “agresivo”, baja su punto de humo y se quema antes. Cuando el punto de humo cae, aumenta la producción de humo visible y compuestos volátiles que irritan ojos y garganta.

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En paralelo, la oxidación genera aldehídos y otras moléculas responsables del aroma rancio. Y con el uso repetido, parte de esas moléculas se unen entre sí: es la polimerización, que vuelve el aceite más viscoso y pegajoso, favorece que los rebozados se doren demasiado rápido y que el alimento absorba más grasa.

Concepto de aceite de cocina.
Concepto de aceite de cocina.

La industria y los controles usan indicadores como los compuestos polares totales: a medida que suben, el aceite ya no se comporta como “aceite”, sino como un cóctel de subproductos de fritura. En casa no se mide, pero hay señales claras: olor acre, color muy oscuro, espuma persistente, textura espesa, humo a temperaturas habituales o sabor amargo en la comida.

¿Entonces cuántas veces se puede reutilizar aceite de cocina?

Concepto de aceite de cocina, reutilización de aceite de cocina, etcétera.
Concepto de aceite de cocina, reutilización de aceite de cocina, etcétera.

No hay un número universal: depende del tipo de aceite, la temperatura y qué se frió.

Concepto de aceite de cocina, milanesas fritas.
Concepto de aceite de cocina, milanesas fritas.

Lo que sí es consistente es el proceso: cada recalentada acelera el deterioro.

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Para estirar su vida sin engañarse, ayuda mantener la fritura estable (evitar sobrecalentar), filtrar restos carbonizados —que catalizan reacciones— y guardar el aceite en frasco opaco, bien cerrado y lejos del calor.

Si el aceite ya humea “antes de tiempo” o perfuma la cocina con notas rancias, la química ya habló.