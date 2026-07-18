Pan relleno de jamón y queso: la receta que no podés perderte

Cómo hacer pan relleno con jamón y queso
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Pan de jamón y queso
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina 000
- 200 gramos de margarina (o manteca)
- 50 gramos de levadura
- ½ litro de leche tibia
- 2 huevos
- 50 gramos de azúcar
- 200 gramos de jamón en fetas
- 200 gramos de queso en fetas
- 50 cc de salsa de tomate
Elaboración paso a paso
- Preparar la esponja con la levadura, un poco de la leche, el azúcar y 3 cucharadas de harina. Mezclar y dejar reposar para que la levadura actúe.
- Disponer la harina en forma de corona sobre una mesada. Colocar en el centro la mezcla de huevos y leche restante, y trabajar la masa. Adicionar la esponja y amasar; cuando se haya integrado la esponja, agregar la margarina.
- Amasar enérgicamente hasta conseguir una masa suave y homogénea. Dejar reposar durante 25 minutos para que leve y duplique su volumen.
- Desgasificar (aplastando sin amasar) y estirar la masa en forma rectangular con ayuda de un rodillo o palote. Pincelarla con una salsa de tomate que nos haya sobrado. Cubrir con las fetas de jamón y luego las de queso. Enrollar e ir presionando, hasta conseguir un rollo grande con toda la masa.
- Dejar reposar nuevamente para que leve. Pincelar con huevo batido y espolvorear algunas semillas.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 40 a 50 minutos.