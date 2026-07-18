Gastronomía

Pan relleno de jamón y queso: la receta que no podés perderte

Disfrutá de un pan de jamón y queso hecho en casa. Seguí el paso a paso de esta receta y saboreá el pan recién horneado todos los días.

Por ABC Color
14 de marzo de 2022 a la - 16:08
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Pan relleno con jamón y queso.
Pan relleno con jamón y queso.Shutterstock

Cómo hacer pan relleno con jamón y queso

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Pan de jamón y queso

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina 000
  • 200 gramos de margarina (o manteca)
  • 50 gramos de levadura
  • ½ litro de leche tibia
  • 2 huevos
  • 50 gramos de azúcar
  • 200 gramos de jamón en fetas
  • 200 gramos de queso en fetas
  • 50 cc de salsa de tomate

Elaboración paso a paso

  1. Preparar la esponja con la levadura, un poco de la leche, el azúcar y 3 cucharadas de harina. Mezclar y dejar reposar para que la levadura actúe.
  2. Disponer la harina en forma de corona sobre una mesada. Colocar en el centro la mezcla de huevos y leche restante, y trabajar la masa. Adicionar la esponja y amasar; cuando se haya integrado la esponja, agregar la margarina.
  3. Amasar enérgicamente hasta conseguir una masa suave y homogénea. Dejar reposar durante 25 minutos para que leve y duplique su volumen.
  4. Desgasificar (aplastando sin amasar) y estirar la masa en forma rectangular con ayuda de un rodillo o palote. Pincelarla con una salsa de tomate que nos haya sobrado. Cubrir con las fetas de jamón y luego las de queso. Enrollar e ir presionando, hasta conseguir un rollo grande con toda la masa.
  5. Dejar reposar nuevamente para que leve. Pincelar con huevo batido y espolvorear algunas semillas.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 40 a 50 minutos.