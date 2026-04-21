Gastronomía

Pan de ajo nivel experto: la receta definitiva con tres tipos de queso y mucha manteca

El pan de ajo, un clásico infalible, conquista paladares en cada bocado. Seguí esta receta, utilizando ingredientes sencillos para lograr un sabor excepcional y acompañar tus platos preferidos con mucho más sabor.

Por ABC Color
21 de abril de 2026 - 06:00
Pan de ajo.
Pan de ajo.Shutterstock

Cómo preparar un pan de ajo

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Pan de ajo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 450 gramos de harina de trigo 000
  • 2 cucharaditas de levadura seca
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 cucharaditas de sal fina
  • 1 1/4 tazas de agua tibia
  • 2 cucharadas de leche tibia
  • 2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente
  • 1 cucharadita de manteca
  • 16 cucharadas de manteca derretida
  • 6 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1/2 cucharadita de ají molido
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1 taza de queso provolone rallado
  • 1/2 taza de queso parmesano rallado
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de leche

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar 1 1/4 tazas de agua tibia con 2 cucharadas de leche tibia, 1 cucharada de azúcar y 2 cucharaditas de levadura seca, y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. Combinar 450 gramos de harina de trigo 000 con 2 cucharaditas de sal fina en un bowl grande.
  3. Incorporar la mezcla de levadura y 2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente, y mezclar hasta formar una masa.
  4. Amasar 10 a 12 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
  5. Untar un bowl con 1 cucharadita de manteca, colocar la masa, cubrir y levar 60 a 90 minutos hasta que duplique su tamaño.
  6. Mezclar 16 cucharadas de manteca derretida con 6 unidades de diente de ajo picado, 2 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cucharadita de orégano seco y 1/2 cucharadita de ají molido.
  7. Rallar y mezclar 1 taza de queso mozzarella rallado, 1 taza de queso provolone rallado y 1/2 taza de queso parmesano rallado, y reservar 1/2 taza de la mezcla para el final.
  8. Desgasificar la masa y estirarla en un rectángulo de aproximadamente 40 x 30 centímetros.
  9. Pincelar la superficie con 2/3 de la manteca de ajo y distribuir por encima 2/3 de la mezcla de quesos.
  10. Enrollar la masa bien ajustada desde el lado más largo, sellar el cierre y colocar el rollo en una budinera.
  11. Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche y pincelar la superficie del pan.
  12. Levar 35 a 50 minutos hasta que el pan se vea bien inflado.
  13. Precalentar el horno a 200 °C y hornear 30 a 35 minutos hasta que dore y suene hueco al golpear la base.
  14. Retirar el pan, pincelar con el resto de la manteca de ajo, cubrir con la mezcla de quesos reservada y gratinar 5 a 8 minutos hasta que burbujee y se dore.
  15. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.

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