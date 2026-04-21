Pan de ajo nivel experto: la receta definitiva con tres tipos de queso y mucha manteca

Cómo preparar un pan de ajo
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Pan de ajo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 450 gramos de harina de trigo 000
- 2 cucharaditas de levadura seca
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharaditas de sal fina
- 1 1/4 tazas de agua tibia
- 2 cucharadas de leche tibia
- 2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de manteca
- 16 cucharadas de manteca derretida
- 6 dientes de ajo
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de ají molido
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1 taza de queso provolone rallado
- 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1 huevo
- 1 cucharada de leche
Elaboración paso a paso
- Mezclar 1 1/4 tazas de agua tibia con 2 cucharadas de leche tibia, 1 cucharada de azúcar y 2 cucharaditas de levadura seca, y dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
- Combinar 450 gramos de harina de trigo 000 con 2 cucharaditas de sal fina en un bowl grande.
- Incorporar la mezcla de levadura y 2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente, y mezclar hasta formar una masa.
- Amasar 10 a 12 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
- Untar un bowl con 1 cucharadita de manteca, colocar la masa, cubrir y levar 60 a 90 minutos hasta que duplique su tamaño.
- Mezclar 16 cucharadas de manteca derretida con 6 unidades de diente de ajo picado, 2 cucharadas de perejil fresco picado, 1 cucharadita de orégano seco y 1/2 cucharadita de ají molido.
- Rallar y mezclar 1 taza de queso mozzarella rallado, 1 taza de queso provolone rallado y 1/2 taza de queso parmesano rallado, y reservar 1/2 taza de la mezcla para el final.
- Desgasificar la masa y estirarla en un rectángulo de aproximadamente 40 x 30 centímetros.
- Pincelar la superficie con 2/3 de la manteca de ajo y distribuir por encima 2/3 de la mezcla de quesos.
- Enrollar la masa bien ajustada desde el lado más largo, sellar el cierre y colocar el rollo en una budinera.
- Batir 1 huevo con 1 cucharada de leche y pincelar la superficie del pan.
- Levar 35 a 50 minutos hasta que el pan se vea bien inflado.
- Precalentar el horno a 200 °C y hornear 30 a 35 minutos hasta que dore y suene hueco al golpear la base.
- Retirar el pan, pincelar con el resto de la manteca de ajo, cubrir con la mezcla de quesos reservada y gratinar 5 a 8 minutos hasta que burbujee y se dore.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.