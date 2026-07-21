Almuerzo diferente: ravioles rellenos de berenjena y pepperoni

Cómo hacer ravioles rellenos de berenjena y pepperoni
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Ravioles rellenos de berenjena y pepperoni
Ingredientes
Masa:
- 1 taza de harina 000
- 2 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
Relleno:
- 1 berenjena horneada
- ½ taza de mozarela picada
- 50 gramos de pepperoni
- 1 cucharada de aceitunas picadas
- ½ taza de pan remojado
- 3 a 4 cucharadas de leche
Elaboración paso a paso
- Integrar todos los ingredientes de la masa. Amasar y dejar reposar. Estirar con palote y cortar los ravioles con un cortante o cuchillo, del tamaño deseado, más bien grandecitos.
- Hornear la berenjena hasta que la pulpa esté tierna. Retirar la pulpa con una cuchara. Salpimentar a gusto.
- Poner a remojar el pan en la leche. Escurrir y picar.
- Picar el pepperoni, el queso y las aceitunas. Unir todos los ingredientes del relleno. Disponer sobre la masa y formar los ravioles.
- Poner a hervir abundante agua con sal y cuando esté hirviendo echar los ravioles. Cocinar de 5 a 8 minutos, de acuerdo al tamaño.
- Servir con pesto o la salsa de su agrado.