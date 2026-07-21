Gastronomía

Almuerzo diferente: ravioles rellenos de berenjena y pepperoni

Los ravioles rellenos de berenjena y pepperoni son una opción deliciosa y fácil de preparar. Con ingredientes frescos y un sabor equilibrado, esta receta se convierte en el plato perfecto para sorprender a tus invitados en cualquier ocasión.

Por Alba Acosta
19 de noviembre de 2023 a la - 09:27
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Ravioles.
Ravioles.Shutterstock

Cómo hacer ravioles rellenos de berenjena y pepperoni

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Ravioles rellenos de berenjena y pepperoni

Ingredientes

Masa:

  • 1 taza de harina 000
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Relleno:

  • 1 berenjena horneada
  • ½ taza de mozarela picada
  • 50 gramos de pepperoni
  • 1 cucharada de aceitunas picadas
  • ½ taza de pan remojado
  • 3 a 4 cucharadas de leche

Elaboración paso a paso

  1. Integrar todos los ingredientes de la masa. Amasar y dejar reposar. Estirar con palote y cortar los ravioles con un cortante o cuchillo, del tamaño deseado, más bien grandecitos.
  2. Hornear la berenjena hasta que la pulpa esté tierna. Retirar la pulpa con una cuchara. Salpimentar a gusto.
  3. Poner a remojar el pan en la leche. Escurrir y picar.
  4. Picar el pepperoni, el queso y las aceitunas. Unir todos los ingredientes del relleno. Disponer sobre la masa y formar los ravioles.
  5. Poner a hervir abundante agua con sal y cuando esté hirviendo echar los ravioles. Cocinar de 5 a 8 minutos, de acuerdo al tamaño.
  6. Servir con pesto o la salsa de su agrado.

 