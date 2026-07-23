Gastronomía

Una merienda no está completa sin deliciosas facturas dulces como estas

Receta de facturas para el café: la mejor opción para merendar en casa.

Por ABC Color
02 de agosto de 2023 a la - 17:18
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Masas para la merienda, imagen ilustrativa.
Masas para la merienda, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer facturas dulce

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Minifacturas

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para el amasijo:

  • 500 gramos de harina
  • 100 gramos de manteca
  • 60 gramos de azúcar
  • 5 yemas de huevo
  • 220 centímetros cúbicos de leche
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 5 gramos de sal fina
  • 25 gramos de levadura fresca

Para el empaste:

  • 500 gramos de manteca
  • 200 gramos de harina

Crema pastelera:

  • Jalea de brillo
  • Cerezas, duraznos y piña en almíbar
  • Glacé tibio

Elaboración paso a paso

  1. En la mesa, realizar una corona con la harina, la sal y la ralladura de limón. En el centro, colocar el resto de los ingredientes del amasijo. Amasar hasta lograr una masa sedosa y suave.
  2. Dejar descansar la masa durante 20 minutos.
  3. Mientras la masa descansa, realizar el empaste. Mezclar la manteca blanda con la harina hasta que se unan bien. Acomodarlo en forma rectangular y llevar al frío hasta que quede duro.
  4. Tomar el amasijo ya leudado y estirarlo en forma rectangular. Colocar en el centro el empaste ya frío, encerrarlo con el amasijo.
  5. Estirar con el palote. Darle tres vueltas dobles, dejando descansar la masa unos 20 minutos entre vuelta y vuelta. El descanso de la masa es muy importante; la vuelta doble significa dividir la masa en cuatro partes y doblar uno sobre dos y cuatro sobre tres.
  6. Luego, cerrar la masa como un libro. Girar la masa y volver a estirar con palote. Repetir el procedimiento cuatro veces en cada sentido, siempre con descanso entre vuelta y vuelta.
  7. Una vez hechas las vueltas dobles, cubrir con papel film y dejar reposar en la heladera de un día para otro
  8. Al día siguiente, estirar la masa a 4 o 5 milímetros de espesor. 
  9. Cortar piezas del tamaño deseado y en la forma preferida: rectángulos, triángulos, etcétera. 
  10. Armar las piezas de las minifacturas.
  11. Decorar con crema pastelera, cerezas, duraznos o piña en almíbar, y pintar las piezas con huevo batido.
  12. Llevar al horno precalentado a 180 °C por espacio de unos 15 minutos.
  13. Al sacarlas del horno, pintarlas con jalea de brillo o con un glacé preparado con 25 centímetros cúbicos de agua y 200 gramos de azúcar impalpable (calentado a 45 °C). Utilizar tibio.

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