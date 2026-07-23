Una merienda no está completa sin deliciosas facturas dulces como estas

Cómo hacer facturas dulce
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Minifacturas
- Plato: Postre
Ingredientes
Para el amasijo:
- 500 gramos de harina
- 100 gramos de manteca
- 60 gramos de azúcar
- 5 yemas de huevo
- 220 centímetros cúbicos de leche
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 5 gramos de sal fina
- 25 gramos de levadura fresca
Para el empaste:
- 500 gramos de manteca
- 200 gramos de harina
Crema pastelera:
- Jalea de brillo
- Cerezas, duraznos y piña en almíbar
- Glacé tibio
Elaboración paso a paso
- En la mesa, realizar una corona con la harina, la sal y la ralladura de limón. En el centro, colocar el resto de los ingredientes del amasijo. Amasar hasta lograr una masa sedosa y suave.
- Dejar descansar la masa durante 20 minutos.
- Mientras la masa descansa, realizar el empaste. Mezclar la manteca blanda con la harina hasta que se unan bien. Acomodarlo en forma rectangular y llevar al frío hasta que quede duro.
- Tomar el amasijo ya leudado y estirarlo en forma rectangular. Colocar en el centro el empaste ya frío, encerrarlo con el amasijo.
- Estirar con el palote. Darle tres vueltas dobles, dejando descansar la masa unos 20 minutos entre vuelta y vuelta. El descanso de la masa es muy importante; la vuelta doble significa dividir la masa en cuatro partes y doblar uno sobre dos y cuatro sobre tres.
- Luego, cerrar la masa como un libro. Girar la masa y volver a estirar con palote. Repetir el procedimiento cuatro veces en cada sentido, siempre con descanso entre vuelta y vuelta.
- Una vez hechas las vueltas dobles, cubrir con papel film y dejar reposar en la heladera de un día para otro
- Al día siguiente, estirar la masa a 4 o 5 milímetros de espesor.
- Cortar piezas del tamaño deseado y en la forma preferida: rectángulos, triángulos, etcétera.
- Armar las piezas de las minifacturas.
- Decorar con crema pastelera, cerezas, duraznos o piña en almíbar, y pintar las piezas con huevo batido.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C por espacio de unos 15 minutos.
- Al sacarlas del horno, pintarlas con jalea de brillo o con un glacé preparado con 25 centímetros cúbicos de agua y 200 gramos de azúcar impalpable (calentado a 45 °C). Utilizar tibio.