Cromboloni, los rollos neoyorquinos de hojaldre más deliciosos

Cómo hacer cromboloni
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Cromboloni
- Plato: Postre
- Receta: neoyorquina
Ingredientes
Para la masa
- 2 láminas de masa de hojaldre con manteca (preferiblemente hojaldre de buena calidad)
- 50 gramos de manteca derretida
- aceite vegetal suficiente para freír
Para rebozar
- 150 gramos de azúcar
Para la crema pastelera
- 500 mililitros de leche entera
- 100 gramos de azúcar
- 4 yemas de huevo
- 40 gramos de maicena
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 30 gramos de manteca
- 1 pizca de sal
Para la cobertura
- 150 gramos de chocolate semiamargo
- 80 mililitros de crema para batir
Elaboración paso a paso
- Mantener el hojaldre bien frío durante toda la preparación.
- Untar una lámina con un poco de manteca derretida y colocar encima la segunda lámina.
- Cortar tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho.
- Enrollar cada tira sobre sí misma formando un disco grueso, similar a un rollo de canela. Presionar ligeramente el extremo para que no se abra durante la fritura.
- Colocar los discos en una bandeja y refrigerar 30 minutos o congelar 15 minutos.
- Calentar abundante aceite a 170-175 °C.
- Freír dos o tres cromboloni por vez durante 3 a 4 minutos por cada lado, girándolos constantemente hasta que queden bien inflados y dorados.
- Escurrir sobre papel absorbente y, mientras aún estén tibios, rebozarlos completamente en azúcar.
- Para la crema pastelera, calentar la leche hasta que esté a punto de hervir.
- Batir las yemas con el azúcar, la maicena y la sal.
- Incorporar lentamente la leche caliente sin dejar de batir.
- Llevar nuevamente al fuego y cocinar, removiendo continuamente, hasta obtener una crema espesa.
- Agregar la manteca y la vainilla. Cubrir con film en contacto y dejar enfriar completamente.
- Hacer tres o cuatro pequeñas perforaciones en cada cromboloni.
- Rellenar generosamente con la crema utilizando una manga pastelera.
- Para el ganache, calentar la crema hasta que comience a humear. Verterla sobre el chocolate picado, dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta obtener una crema lisa.
- Cubrir la parte superior de cada cromboloni con el ganache y dejar que se estabilice.