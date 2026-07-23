Gastronomía

Cromboloni, los rollos neoyorquinos de hojaldre más deliciosos

Aprendé a preparar Cromboloni, con receta al estilo de las cafeterías neoyorquinas. Tus meriendas serán de otro nivel desde que las pruebes.

Por ABC Color
23 de julio de 2026 a la - 06:00
Cromboloni.
Cromboloni.Shutterstock

Cómo hacer cromboloni

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Cromboloni

  • Plato: Postre
  • Receta: neoyorquina

Ingredientes

Para la masa

  • 2 láminas de masa de hojaldre con manteca (preferiblemente hojaldre de buena calidad)
  • 50 gramos de manteca derretida
  • aceite vegetal suficiente para freír

Para rebozar

  • 150 gramos de azúcar

Para la crema pastelera

  • 500 mililitros de leche entera
  • 100 gramos de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • 40 gramos de maicena
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 30 gramos de manteca
  • 1 pizca de sal

Para la cobertura

  • 150 gramos de chocolate semiamargo
  • 80 mililitros de crema para batir

Elaboración paso a paso

  1. Mantener el hojaldre bien frío durante toda la preparación.
  2. Untar una lámina con un poco de manteca derretida y colocar encima la segunda lámina.
  3. Cortar tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho.
  4. Enrollar cada tira sobre sí misma formando un disco grueso, similar a un rollo de canela. Presionar ligeramente el extremo para que no se abra durante la fritura.
  5. Colocar los discos en una bandeja y refrigerar 30 minutos o congelar 15 minutos.
  6. Calentar abundante aceite a 170-175 °C.
  7. Freír dos o tres cromboloni por vez durante 3 a 4 minutos por cada lado, girándolos constantemente hasta que queden bien inflados y dorados.
  8. Escurrir sobre papel absorbente y, mientras aún estén tibios, rebozarlos completamente en azúcar.
  9. Para la crema pastelera, calentar la leche hasta que esté a punto de hervir.
  10. Batir las yemas con el azúcar, la maicena y la sal.
  11. Incorporar lentamente la leche caliente sin dejar de batir.
  12. Llevar nuevamente al fuego y cocinar, removiendo continuamente, hasta obtener una crema espesa.
  13. Agregar la manteca y la vainilla. Cubrir con film en contacto y dejar enfriar completamente.
  14. Hacer tres o cuatro pequeñas perforaciones en cada cromboloni.
  15. Rellenar generosamente con la crema utilizando una manga pastelera.
  16. Para el ganache, calentar la crema hasta que comience a humear. Verterla sobre el chocolate picado, dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta obtener una crema lisa.
  17. Cubrir la parte superior de cada cromboloni con el ganache y dejar que se estabilice.

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