Cómo pelar tomates sin esfuerzo: técnica muy fácil y eficaz

Pelar tomates suele ser una de esas tareas domésticas que ralentizan cualquier receta: la piel se resiste, el fruto se aplasta y el jugo termina por todas partes. Sin embargo, un gesto simple —aplicar un golpe de calor breve y controlado— permite retirar la piel en segundos sin estropear la pulpa. Es una técnica habitual en cocinas profesionales y, bien hecha, también reduce desperdicios.

El truco: escaldado rápido y baño de hielo

El método más fiable combina agua hirviendo e inmediatamente agua fría. La lógica es física: el calor afloja la piel al separar sus capas de la carne del tomate, y el enfriado brusco detiene la cocción para que el interior no se ablande.

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Paso a paso:

Hacé un corte en “X” en la base del tomate (no en el lado del tallo), superficial. Sumergí en agua hirviendo entre 10 y 20 segundos. En tomates muy maduros, a veces basta con 8–10. Pasalo al instante a un baño de agua con hielo durante otros 10–20 segundos. Tirá de la piel desde la “X”: debería salir en una o dos tiras, casi sola.

Cuándo conviene pelarlos

Pelar tomates aporta una textura más fina en salsas, gazpachos, cremas, conservas y rellenos. La piel puede resultar correosa o generar pequeños “hilos” al triturar.

En ensaladas o tomates asados rústicos, en cambio, suele ser prescindible.

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Errores comunes y cómo evitarlos

El fallo más habitual es dejarlos demasiado en el agua: se cuecen por fuera y se vuelven blandos.

También influye el tamaño: los cherry requieren apenas unos segundos, y los grandes pueden necesitar algo más.

Si la piel no se despega, repetí el escaldado 5 segundos adicionales, no más.

Alternativa exprés: microondas

Si no querés usar dos recipientes, funciona un atajo: marcá la “X”, calentá el tomate 20–30 segundos en microondas (potencia alta) y, con cuidado, retirá la piel. Es rápido, pero menos uniforme que el escaldado y puede ablandar más el borde.

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Con estas técnicas, el “pelado imposible” pasa a ser un trámite de menos de un minuto por tanda, sin sacrificar sabor ni textura.