Esta es la forma correcta de hacer tortellini con salsa de tomate en pocos minutos

Cómo hacer tortellini con salsa de tomate
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Tortellini con salsa de tomate
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 2 tazas de tortellini frescos
- 2 tazas de salsa de tomate
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
- 6 hojas de albahaca
Elaboración paso a paso
- Hervir 6 tazas de agua en una olla y añadir 1 cucharadita de sal.
- Cocer 2 tazas de tortellini durante 3 minutos o hasta que estén al dente.
- Escurrir los tortellini y reservar 1 taza de agua de cocción.
- Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo.
- Calentar 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla y el ajo durante 3 minutos.
- Añadir 2 tazas de salsa de tomate, 1 pizca de pimienta negra y 1 cucharadita de azúcar, y cocinar durante 8 minutos.
- Incorporar los tortellini a la salsa y mezclar durante 1 minuto, añadiendo 2 cucharadas de agua de cocción si hace falta.
- Servir y terminar con 2 cucharadas de queso parmesano rallado y 6 unidades de hojas de albahaca.