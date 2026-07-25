Gastronomía

Esta es la forma correcta de hacer tortellini con salsa de tomate en pocos minutos

El tortellini, una joya de la cocina italiana, se combina perfectamente con una salsa de tomate. Aprendé a preparar este plato clásico en minutos, transformando ingredientes simples en una experiencia culinaria inolvidable.

Por ABC Color
25 de julio de 2026 a la - 06:00
Tortellini con salsa de tomate.
Tortellini con salsa de tomate.Shutterstock

Cómo hacer tortellini con salsa de tomate

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Tortellini con salsa de tomate

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 2 tazas de tortellini frescos
  • 2 tazas de salsa de tomate
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 6 hojas de albahaca

Elaboración paso a paso

  1. Hervir 6 tazas de agua en una olla y añadir 1 cucharadita de sal.
  2. Cocer 2 tazas de tortellini durante 3 minutos o hasta que estén al dente.
  3. Escurrir los tortellini y reservar 1 taza de agua de cocción.
  4. Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo.
  5. Calentar 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla y el ajo durante 3 minutos.
  6. Añadir 2 tazas de salsa de tomate, 1 pizca de pimienta negra y 1 cucharadita de azúcar, y cocinar durante 8 minutos.
  7. Incorporar los tortellini a la salsa y mezclar durante 1 minuto, añadiendo 2 cucharadas de agua de cocción si hace falta.
  8. Servir y terminar con 2 cucharadas de queso parmesano rallado y 6 unidades de hojas de albahaca.

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