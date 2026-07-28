Gastronomía

Aprendé a preparar Ratatouille de manera fácil y rápida hoy mismo

Ratatouille, un clásico de la cocina francesa, combina frescura y sabor en cada bocado. Este plato, ideal para cualquier época del año, requiere ingredientes sencillos y una técnica específica que resalta su esencia. Aprendé a prepararlo con precisión.

Por ABC Color
28 de julio de 2026 a la - 06:00
Ratatouille, imagen ilustrativa.
Ratatouille, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer Ratatouille

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Ratatouille sencillo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 cebolla
  • 2 ajos
  • 1 berenjena
  • 2 zucchinis
  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 4 tomates
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 hoja de laurel
  • 2 pizcas de sal
  • 2 pizcas de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar todas las verduras.
  2. Cortar la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
  3. Cortar la berenjena, el zucchini y los locotes en cubos de tamaño similar.
  4. Pelar y picar los tomates o triturarlos con un tenedor.
  5. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
  6. Sofreír la cebolla 5 minutos hasta que esté transparente.
  7. Añadir el ajo y cocinar 1 minuto.
  8. Incorporar los pimientos y cocinar 5 minutos, removiendo.
  9. Agregar la berenjena y cocinar 8 minutos, removiendo para que no se pegue.
  10. Sumar el zucchini y cocinar 5 minutos.
  11. Añadir el tomate, el orégano, el tomillo, la hoja de laurel, la sal y la pimienta.
  12. Bajar el fuego, tapar y cocinar 20 minutos, removiendo de vez en cuando.
  13. Ajustar la sal y la pimienta, añadir 1 cucharada de aceite de oliva y mezclar.
  14. Retirar la hoja de laurel y servir caliente o templado.