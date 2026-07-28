Aprendé a preparar Ratatouille de manera fácil y rápida hoy mismo

Cómo hacer Ratatouille
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Ratatouille sencillo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 cebolla
- 2 ajos
- 1 berenjena
- 2 zucchinis
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 4 tomates
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 hoja de laurel
- 2 pizcas de sal
- 2 pizcas de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar todas las verduras.
- Cortar la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
- Cortar la berenjena, el zucchini y los locotes en cubos de tamaño similar.
- Pelar y picar los tomates o triturarlos con un tenedor.
- Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
- Sofreír la cebolla 5 minutos hasta que esté transparente.
- Añadir el ajo y cocinar 1 minuto.
- Incorporar los pimientos y cocinar 5 minutos, removiendo.
- Agregar la berenjena y cocinar 8 minutos, removiendo para que no se pegue.
- Sumar el zucchini y cocinar 5 minutos.
- Añadir el tomate, el orégano, el tomillo, la hoja de laurel, la sal y la pimienta.
- Bajar el fuego, tapar y cocinar 20 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Ajustar la sal y la pimienta, añadir 1 cucharada de aceite de oliva y mezclar.
- Retirar la hoja de laurel y servir caliente o templado.