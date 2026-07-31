Gastronomía

Prepará papas especiadas en tu freidora de aire en solo unos minutos

Las papas especiadas en freidora de aire son una opción deliciosa y saludable. En pocos minutos transformá ingredientes simples en un acompañamiento crujiente y lleno de sabor, ideal para cualquier comida o snack.

Por ABC Color
01 de agosto de 2026 a la - 06:30
Papas especiadas, imagen ilustrativa.
Papas especiadas, imagen ilustrativa.bhofack2

Cómo hacer papas especiadas en freidora de aire

Lea más: Cómo lograr papas realmente crujientes en la freidora de aire

Papas especiadas en freidora de aire

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 3 papas
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las papas y cortar en gajos o cubos del mismo tamaño.
  2. Remojar las papas en agua fría durante 20 minutos.
  3. Escurrir las papas y secar muy bien con un paño o papel de cocina.
  4. Mezclar las papas con el aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido, el orégano seco, la sal y la pimienta negra.
  5. Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
  6. Colocar las papas en la canasta en una sola capa.
  7. Cocinar a 200 °C durante 18 minutos, agitar la canasta a los 9 minutos.
  8. Servir las papas calientes.