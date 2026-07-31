Prepará papas especiadas en tu freidora de aire en solo unos minutos

Cómo hacer papas especiadas en freidora de aire
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Papas especiadas en freidora de aire
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 3 papas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas y cortar en gajos o cubos del mismo tamaño.
- Remojar las papas en agua fría durante 20 minutos.
- Escurrir las papas y secar muy bien con un paño o papel de cocina.
- Mezclar las papas con el aceite de oliva, el pimentón dulce, el ajo en polvo, el comino molido, el orégano seco, la sal y la pimienta negra.
- Precalentar la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
- Colocar las papas en la canasta en una sola capa.
- Cocinar a 200 °C durante 18 minutos, agitar la canasta a los 9 minutos.
- Servir las papas calientes.