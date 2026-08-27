Gastronomía

Cocina brasileña en pocos pasos: deliciosa coxinha de pollo

Receta brasileña de coxinha de pollo, una delicia que no te podés perder.

Por ABC Color
09 de agosto de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Coxinha de pollo.
Coxinha de pollo.Shutterstock

Cómo hacer coxinha de pollo

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Coxinha de pollo

  • Receta: brasileña
  • Para: Para 8 unidades

Ingredientes

  • 1 kilogramo de pechuga de pollo
  • 4 tazas de harina 0000
  • 3 tazas de caldo de pollo
  • 1 taza de leche
  • 1 diente de ajo
  • 2 cebollas
  • 8 tomates
  • Sal y pimienta
  • 1 cuchardita de pimentón
  • 2 huevos
  • Harina para rebozar
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Hervir el pollo en agua saborizada (sal, pimienta, orégano, laurel, etcétera). Luego, desmenuzar la carne y condimentar con sal y pimienta.
  2. Rehogar la cebolla con el ajo y agregar los tomates picados. Salpimentar y mezclar con el pollo. Reservar el relleno.
  3. Colocar el caldo, la leche, sal y pimienta en una cacerola; dejar hervir y luego agregar la harina de una sola vez. Revolver hasta que se suelte de la cacerola. Dejar enfriar.
  4. Distribuir la masa colocando una porción de la misma en la palma de la mano, agregar una cucharada del relleno en el centro y cerrar la masa dando forma de muslito o coxinha de pollo.
  5. Pasar cada coxinha por huevo batido y harina. Luego, freír en abundante aceite.

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