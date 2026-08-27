Cocina brasileña en pocos pasos: deliciosa coxinha de pollo

Cómo hacer coxinha de pollo
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Coxinha de pollo
- Receta: brasileña
- Para: Para 8 unidades
Ingredientes
- 1 kilogramo de pechuga de pollo
- 4 tazas de harina 0000
- 3 tazas de caldo de pollo
- 1 taza de leche
- 1 diente de ajo
- 2 cebollas
- 8 tomates
- Sal y pimienta
- 1 cuchardita de pimentón
- 2 huevos
- Harina para rebozar
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Hervir el pollo en agua saborizada (sal, pimienta, orégano, laurel, etcétera). Luego, desmenuzar la carne y condimentar con sal y pimienta.
- Rehogar la cebolla con el ajo y agregar los tomates picados. Salpimentar y mezclar con el pollo. Reservar el relleno.
- Colocar el caldo, la leche, sal y pimienta en una cacerola; dejar hervir y luego agregar la harina de una sola vez. Revolver hasta que se suelte de la cacerola. Dejar enfriar.
- Distribuir la masa colocando una porción de la misma en la palma de la mano, agregar una cucharada del relleno en el centro y cerrar la masa dando forma de muslito o coxinha de pollo.
- Pasar cada coxinha por huevo batido y harina. Luego, freír en abundante aceite.
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