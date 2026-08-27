Gastronomía

Receta fácil: así se prepara el mejor “molho apimentado” de Brasil

Receta de molho apimentado o salsa picante, el condimento perfecto para saborizar carnes.

Por ABC Color
09 de abril de 2024 a la - 16:55
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Salsa picante.
Salsa picante.Shutterstock

Cómo hacer “molho apimentado” de Brasil

Molho apimentado de Brasil

  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 1 cebolla grande blanca o roja
  • 1 morrón rojo
  • 2 tomates maduros
  • 3 ajíes picantes (ky’yi)
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharadas de vinagre de manzana
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 cucharadas de extracto de tomates
  • 1 pizca de pimienta de Cayena
  • 1 cucharada de perejil fresco picado
  • 1 cucharada de cilantro (kuratu) fresco picado
  • 1 cucharada de orégano fresco picado
  • 1 hoja de laurel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. Licuar o procesar la mitad de la cebolla, la mitad del morrón rojo, un tomate, los ajíes picantes y los tres dientes de ajo. Agregar a la mezcla la mostaza, vinagre, azúcar, sal, y las pimientas blanca, negra y de cayena. 
  2. Picar en cuadritos pequeños la otra mitad de la cebolla, y el morrón rojo. 
  3. En una sartén con el aceite de oliva saltear la cebolla y el morrón por 3 minutos, luego agregar el resto del tomate picado, el extracto y la hoja de laurel, revolviendo por 5 minutos más. 
  4. Incorporar la salsa licuada y revolver 2 minutos, salpimentar a gusto. 
  5. Incorporar las hierbas picadas. Servir fría o caliente.