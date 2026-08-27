Receta fácil: así se prepara el mejor “molho apimentado” de Brasil

Cómo hacer “molho apimentado” de Brasil
Molho apimentado de Brasil
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 1 cebolla grande blanca o roja
- 1 morrón rojo
- 2 tomates maduros
- 3 ajíes picantes (ky’yi)
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharadas de extracto de tomates
- 1 pizca de pimienta de Cayena
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- 1 cucharada de cilantro (kuratu) fresco picado
- 1 cucharada de orégano fresco picado
- 1 hoja de laurel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- Licuar o procesar la mitad de la cebolla, la mitad del morrón rojo, un tomate, los ajíes picantes y los tres dientes de ajo. Agregar a la mezcla la mostaza, vinagre, azúcar, sal, y las pimientas blanca, negra y de cayena.
- Picar en cuadritos pequeños la otra mitad de la cebolla, y el morrón rojo.
- En una sartén con el aceite de oliva saltear la cebolla y el morrón por 3 minutos, luego agregar el resto del tomate picado, el extracto y la hoja de laurel, revolviendo por 5 minutos más.
- Incorporar la salsa licuada y revolver 2 minutos, salpimentar a gusto.
- Incorporar las hierbas picadas. Servir fría o caliente.