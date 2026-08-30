Cómo atemperar el chocolate con mármol o granito: la técnica clave

Cómo atemperar el chocolate con granito
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El atemperado del chocolate con mármol o granito es la técnica más utilizada por los profesionales, ya que lleva menos procesos que las demás y, además de eso, es la más artística.
Atemperado del chocolate con granito
Ingredientes
- 500 gramos de chocolate (60% de cacao como mínimo)
Elaboración paso a paso
- Utilizar unos 500 gramos de un buen chocolate, con 60 % de cacao como mínimo. Puede ser amargo, con leche o blanco (o coloreado).
- Derretir el chocolate a la temperatura indicada, verter sobre el mármol 2 tercios del chocolate y reservar el restante en un lugar cálido.
- Con una espátula o paleta mover el chocolate de un lado para el otro. Una vez que llega a su temperatura de enfriamiento, agregar el resto del chocolate reservado y mover bien para obtener la temperatura final de uso.