Gastronomía

Cómo hacer crema untable de avellanas, maní y chocolate: paso a paso fácil

Seguí esta receta de crema untable de maní y chocolate y disfrutá del mejor sabor en tus tostadas de la merienda o desayuno.

Por ABC Color
26 de abril de 2022 a la - 16:04
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Crema untable de maní y chocolate.
Crema untable de maní y chocolate.Shutterstock

Cómo hacer crema untable de maní y chocolate

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Crema untable

Ingredientes

  • 200 gramos de avellanas o maníes tostados
  • 150 gramos de chocolate negro para postres en tableta (85 % de cacao como mínimo)
  • 100 mililitros de leche (también se puede usar cualquier tipo de leche vegetal)
  • 2 cucharadas de miel de abejas o azúcar a gusto.

Elaboración paso a paso

  1. Si las avellanas son enteras, se pueden poner a tostar en una sartén u horno, hasta ablandar la piel que las recubre. Luego, colocarlas sobre una servilleta húmeda y retirar suavemente la piel.
  2. Colocar los maníes o avellanas tostados en un procesador de alimentos y triturar durante unos minutos, hasta lograr una textura cremosa y con pocos grumos. Al principio pensarán que va a ser imposible, pero hay que darle tiempo. Las avellanas soltarán sus aceites y quedará una textura estupenda.
  3. Añadir los 100 mililitrosde leche y triturar nuevamente.
  4. Ahora, derretir el chocolate negro en el microondas, abriendo la puerta cada 30 segundospara mezclarlo y que se derrita de manera uniforme.
  5. Una vez que las avellanas o maníes estén totalmente pulverizados, agregar el chocolate derretido y la miel o el azúcar al gusto, y continuar procesando para que todo se integre muy bien.
  6. Verter la mezcla en un envase y llevar a la heladera por lo menos 30 minutosantes de consumir.

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