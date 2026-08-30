Cómo hacer crema untable de avellanas, maní y chocolate: paso a paso fácil

Cómo hacer crema untable de maní y chocolate
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Crema untable
Ingredientes
- 200 gramos de avellanas o maníes tostados
- 150 gramos de chocolate negro para postres en tableta (85 % de cacao como mínimo)
- 100 mililitros de leche (también se puede usar cualquier tipo de leche vegetal)
- 2 cucharadas de miel de abejas o azúcar a gusto.
Elaboración paso a paso
- Si las avellanas son enteras, se pueden poner a tostar en una sartén u horno, hasta ablandar la piel que las recubre. Luego, colocarlas sobre una servilleta húmeda y retirar suavemente la piel.
- Colocar los maníes o avellanas tostados en un procesador de alimentos y triturar durante unos minutos, hasta lograr una textura cremosa y con pocos grumos. Al principio pensarán que va a ser imposible, pero hay que darle tiempo. Las avellanas soltarán sus aceites y quedará una textura estupenda.
- Añadir los 100 mililitrosde leche y triturar nuevamente.
- Ahora, derretir el chocolate negro en el microondas, abriendo la puerta cada 30 segundospara mezclarlo y que se derrita de manera uniforme.
- Una vez que las avellanas o maníes estén totalmente pulverizados, agregar el chocolate derretido y la miel o el azúcar al gusto, y continuar procesando para que todo se integre muy bien.
- Verter la mezcla en un envase y llevar a la heladera por lo menos 30 minutosantes de consumir.
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