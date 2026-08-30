Gastronomía

Cómo preparar croquetas de aceitunas y jamón para que salgan bien sabrosas

Receta de croquetas de aceitunas y jamón, una opción ideal para picar en una cena informal con amigos. Agregá tus dips preferidos.

Por ABC Color
10 de mayo de 2024 a la - 18:50
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Croquetas de aceitunas y jamón.
Croquetas de aceitunas y jamón.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de aceitunas y jamón

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Croquetas de aceitunas y jamón

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 150 gramos de aceitunas verdes
  • 500 mililitros leche
  • 1 cucharada de manteca
  • 150 gramos de harina
  • 250 gramos de jamón picado
  • 2 huevos
  • Sal y pimienta
  • Pan rallado
  • Albahaca picada

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en el vaso de la licuadora la leche y la harina. Licuar.
  2. Colocar en una olla y llevar al fuego hasta que hierva. Se debe formar una salsa espesa.
  3. Añadir el jamón y las aceitunas picadas. Dejar enfriar la masa extendida en una fuente.
  4. Dar forma a las croquetas y colocar una aceituna entera en el centro.
  5. Pasar las croquetas por huevo batido con sal y pimienta a gusto.
  6. Añadir la albahaca picada al pan rallado y empanar las croquetas.
  7. Freírlas en una sartén con abundante aceite caliente.

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