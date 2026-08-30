Cómo preparar croquetas de aceitunas y jamón para que salgan bien sabrosas

Cómo hacer croquetas de aceitunas y jamón
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Croquetas de aceitunas y jamón
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 150 gramos de aceitunas verdes
- 500 mililitros leche
- 1 cucharada de manteca
- 150 gramos de harina
- 250 gramos de jamón picado
- 2 huevos
- Sal y pimienta
- Pan rallado
- Albahaca picada
Elaboración paso a paso
- Colocar en el vaso de la licuadora la leche y la harina. Licuar.
- Colocar en una olla y llevar al fuego hasta que hierva. Se debe formar una salsa espesa.
- Añadir el jamón y las aceitunas picadas. Dejar enfriar la masa extendida en una fuente.
- Dar forma a las croquetas y colocar una aceituna entera en el centro.
- Pasar las croquetas por huevo batido con sal y pimienta a gusto.
- Añadir la albahaca picada al pan rallado y empanar las croquetas.
- Freírlas en una sartén con abundante aceite caliente.