Así podés hacer una torta helada de maní y chocolate en pocos pasos

Cómo hacer una torta helada de maní
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Torta helada de maní
- Plato: Postre
- Para: para 6 personas
Ingredientes
- 200 gramos de galletitas de chocolate
- 100 gramos de manteca
- 4 claras
- 200 gramos de azúcar
- 50 gramos de pasta de maní
- 200 gramos de crema de leche
- 100 gramos de maní pelado
- 100 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Hacer un merengue suizo con las claras y el azúcar.
- Batir la crema de leche con la pasta de maní hasta que se espese. Unir esta mezcla con el merengue.
- Derretir el azúcar en una sartén y hacer un caramelo a seco. Volcar allí el maní pelado y revolver. Dejar enfriar en una placa. Luego procesar o triturar para obtener un praliné o caramelo de maní.
- Agregar el caramelo de maní a la mezcla de crema, reservando un poco para colocar por encima cuando esté sólido.
- Triturar o procesar las galletitas con la manteca y ubicar en un molde para torta. Colocar encima la preparación y llevar al freezer por 8 horas como mínimo.