Gastronomía

Así podés hacer una torta helada de maní y chocolate en pocos pasos

Receta de torta helada de maní, una delicia sencilla de hacer. Ideal para postre de fin de semana.

Por ABC Color
07 de mayo de 2024 a la - 16:48
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Torta helada de maní.
Torta helada de maní.ekolara

Cómo hacer una torta helada de maní

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Torta helada de maní

  • Plato: Postre
  • Para: para 6 personas

Ingredientes

  • 200 gramos de galletitas de chocolate
  • 100 gramos de manteca
  • 4 claras
  • 200 gramos de azúcar
  • 50 gramos de pasta de maní
  • 200 gramos de crema de leche
  • 100 gramos de maní pelado
  • 100 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Hacer un merengue suizo con las claras y el azúcar.
  2. Batir la crema de leche con la pasta de maní hasta que se espese. Unir esta mezcla con el merengue.
  3. Derretir el azúcar en una sartén y hacer un caramelo a seco. Volcar allí el maní pelado y revolver. Dejar enfriar en una placa. Luego procesar o triturar para obtener un praliné o caramelo de maní.
  4. Agregar el caramelo de maní a la mezcla de crema, reservando un poco para colocar por encima cuando esté sólido.
  5. Triturar o procesar las galletitas con la manteca y ubicar en un molde para torta. Colocar encima la preparación y llevar al freezer por 8 horas como mínimo.

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