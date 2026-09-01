¿Cómo hacer arepas rellenas con vegetales?: receta tradicional en su día

Cómo hacer arepas rellenas de verduras
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Arepas de verduras
- Receta: venezolana/colombiana
Ingredientes
Para las arepas:
- 2 tazas de harina de maíz precocida
- 2 ½ tazas de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
Para el relleno de vegetales:
- 1 taza de champiñones en rodajas
- 1 pimiento rojo, cortado en cubos
- 1 zucchini, cortado en medias lunas
- 1 taza de espinacas frescas
- 1 cebolla, finamente picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Queso feta o aguacate (opcional, para un toque extra de sabor)
Elaboración paso a paso
- En un recipiente grande, combinar la harina de maíz precocida con la sal. Lentamente, añadir el agua tibia mientras mezclar con las manos hasta formar una masa suave y sin grumos.
- Tomar porciones de la masa y formar bolas del tamaño de una pelota de golf. Luego, aplanar cada bola con las palmas hasta que tengan aproximadamente 1 centímetro de grosor.
- Calentar una sartén con un poco de aceite de oliva a fuego medio. Cocinar cada arepa durante 5 minutos por cada lado, o hasta que se doren ligeramente y estén crujientes por fuera.
- Saltear las verduras: En una sartén aparte, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo, y saltear hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar los champiñones, el pimiento rojo y el zucchini. Cocinar por unos 5-7 minutos hasta que los vegetales estén tiernos.
- Añadir las espinacas y cocinar por un par de minutos más, hasta que se hayan reducido.
- Agregar sal y pimienta al gusto.
- Una vez cocidas, cortar las arepas por la mitad sin separar completamente las dos partes.
- Rellenar con la mezcla de vegetales, añadiendo queso feta desmenuzado o trozos de aguacate, si se desea.
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