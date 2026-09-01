Gastronomía

¿Cómo hacer arepas rellenas con vegetales?: receta tradicional en su día

El segundo sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Arepa. Aprovechá para aprender a hacer arepa con verduras, una forma diferente de comer estas delicias sudamericanas.

Por ABC Color
27 de junio de 2025 a la - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Arepas rellenas.
Arepas rellenas.Clara Murcia

Cómo hacer arepas rellenas de verduras

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Arepas de verduras

  • Receta: venezolana/colombiana

Ingredientes

Para las arepas:

  • 2 tazas de harina de maíz precocida
  • 2 ½ tazas de agua tibia
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno de vegetales:

  • 1 taza de champiñones en rodajas
  • 1 pimiento rojo, cortado en cubos
  • 1 zucchini, cortado en medias lunas
  • 1 taza de espinacas frescas
  • 1 cebolla, finamente picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Queso feta o aguacate (opcional, para un toque extra de sabor)

 

Elaboración paso a paso

  1. En un recipiente grande, combinar la harina de maíz precocida con la sal. Lentamente, añadir el agua tibia mientras mezclar con las manos hasta formar una masa suave y sin grumos.
  2. Tomar porciones de la masa y formar bolas del tamaño de una pelota de golf. Luego, aplanar cada bola con las palmas hasta que tengan aproximadamente 1 centímetro de grosor.
  3. Calentar una sartén con un poco de aceite de oliva a fuego medio. Cocinar cada arepa durante 5 minutos por cada lado, o hasta que se doren ligeramente y estén crujientes por fuera.
  4. Saltear las verduras: En una sartén aparte, calentar el aceite de oliva a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo, y saltear hasta que la cebolla esté transparente.
  5. Incorporar los champiñones, el pimiento rojo y el zucchini. Cocinar por unos 5-7 minutos hasta que los vegetales estén tiernos.
  6. Añadir las espinacas y cocinar por un par de minutos más, hasta que se hayan reducido.
  7. Agregar sal y pimienta al gusto.
  8. Una vez cocidas, cortar las arepas por la mitad sin separar completamente las dos partes.
  9. Rellenar con la mezcla de vegetales, añadiendo queso feta desmenuzado o trozos de aguacate, si se desea.

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