Cómo hacer canastitas de zapallitos: una comida rápida y práctica

Cómo hacer canastitas de zapallitos verdes
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Canastitas de zapallitos verdes
Ingredientes
- 24 discos de empanadas de horno
- 500 gramos de zapallitos verdes de tronco
- 1 puerro (la parte blanca)
- 1 cebolla mediana
- 1 morrón rojo
- 50 centímetros cúbicos de aceite de girasol
- 100 gramos de queso mozarela
- 50 gramos de queso parmesano
- 2 huevos
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla, el puerro y el morrón bien finos y rehogarlos a fuego bajo en una sartén grande con un poco de aceite de girasol.
- Lavar bien los zapallitos. Sin pelarlos, cortarlos en finas fetas y agregarlos en la sartén una vez que el resto de los vegetales estén bien cocidos. Salpimentar y continuar con la cocción a fuego bajo.
- Una vez que los zapallitos estén listos, subir el fuego para evaporar el líquido en exceso. Colocar los zapallitos cocidos en un bol grande y dejarlos enfriar.
- Una vez fríos, descartar el agua que quedó en el fondo y agregar el queso parmesano rallado, los huevos y salpimentar nuevamente.
- Dar forma de canastitas a los discos de empanadas y rellenarlas hasta las ¾ partes. Colocar unos pequeños cubitos de queso mozarela o queso rallado en la superficie.
- Estibar las canastitas en una placa previamente enmantecada y enharinada y llevar al horno 220 °C hasta que estén doradas.
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