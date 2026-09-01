Gastronomía

Cómo hacer canastitas de zapallitos: una comida rápida y práctica

Receta de canastitas de zapallitos verdes, un plato que te puede sacar de más de un apuro.

Por ABC Color
26 de abril de 2024 a la - 17:20
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Canastitas de zapallito.
Canastitas de zapallito.Shutterstock

Cómo hacer canastitas de zapallitos verdes

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Canastitas de zapallitos verdes

Ingredientes

  • 24 discos de empanadas de horno
  • 500 gramos de zapallitos verdes de tronco
  • 1 puerro (la parte blanca)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo
  • 50 centímetros cúbicos de aceite de girasol
  • 100 gramos de queso mozarela
  • 50 gramos de queso parmesano
  • 2 huevos

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla, el puerro y el morrón bien finos y rehogarlos a fuego bajo en una sartén grande con un poco de aceite de girasol.
  2. Lavar bien los zapallitos. Sin pelarlos, cortarlos en finas fetas y agregarlos en la sartén una vez que el resto de los vegetales estén bien cocidos. Salpimentar y continuar con la cocción a fuego bajo.
  3. Una vez que los zapallitos estén listos, subir el fuego para evaporar el líquido en exceso. Colocar los zapallitos cocidos en un bol grande y dejarlos enfriar.
  4. Una vez fríos, descartar el agua que quedó en el fondo y agregar el queso parmesano rallado, los huevos y salpimentar nuevamente.
  5. Dar forma de canastitas a los discos de empanadas y rellenarlas hasta las ¾ partes. Colocar unos pequeños cubitos de queso mozarela o queso rallado en la superficie.
  6. Estibar las canastitas en una placa previamente enmantecada y enharinada y llevar al horno 220 °C hasta que estén doradas.

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