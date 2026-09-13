Día Internacional del Chocolate: 3 delicias con este ingrediente

Cómo hacer Marquise de chocolate
Marquise de chocolate
- Plato: Postre
- Receta: francesa
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 200 gramos de manteca
- 1 taza de azúcar
- 4 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 mililitros de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en el microondas, mezclando hasta obtener una preparación lisa y homogénea.
- Incorporar el azúcar y mezclar bien.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación.
- Añadir la esencia de vainilla y mezclar hasta integrar.
- Verter la preparación en un molde desmontable previamente enmantecado y forrado con papel para horno.
- Llevar al horno precalentado a 200 °C y cocinar durante aproximadamente 30 minutos.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
- Para la cobertura, batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema chantilly firme.
- Cubrir la superficie de la marquise con la crema justo antes de servir.
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Brookies (entre brownie y cookie)
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 huevo
- 1 taza de azúcar
- media taza de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 taza de harina de trigo
- media taza de cacao en polvo
- 1 pizca de sal
- 100 gramos de chocolate semiamargo
- 50 gramos de manteca
- media taza de azúcar mascabado
- 1 yema de huevo
- 1 taza de harina de trigo
- media cucharadita de bicarbonato de sodio
- media taza de chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Batir en un bol los huevos junto con la mitad del azúcar y el aceite hasta integrar por completo.
- Incorporar la vainilla, la harina, el cacao y la sal para formar la mezcla base del brownie.
- Fundir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en el microondas.
- Mezclar el chocolate fundido con el azúcar mascabado, la yema, la segunda porción de harina y el bicarbonato para armar la masa de galletita.
- Verter la preparación de brownie en un molde forrado con papel manteca.
- Distribuir porciones de la masa de galletita sobre la superficie del brownie y sumar los chips de chocolate.
- Hornear a 180 grados durante veinticinco minutos.
- Dejar enfriar por completo antes de cortar en porciones cuadradas.
Cómo hacer una torta húmeda de chocolate sin harina
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Torta húmeda de chocolate sin harina
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de aceite de girasol
- 1 taza de leche
- 1 taza de cacao amargo en polvo
- 2 tazas de almidón de maíz
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 grados y enmantecar un molde redondo.
- Batir los huevos con el azúcar en un recipiente hasta integrar.
- Incorporar el aceite y la leche sin dejar de remover.
- Agregar el cacao amargo, el almidón de maíz, el polvo para hornear y la sal.
- Mezclar todos los componentes hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
- Verter la mezcla en el molde preparado.
- Hornear durante 35 minutos o hasta insertar un palillo y que este salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar.