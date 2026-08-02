Gastronomía

¿No sabés qué merendar? Prepará este budín de chocolate, café y naranja

Receta de budín de chocolate, café y naranja, un acompañante dulce, delicioso y esponjoso para el café de la tarde.

Por ABC Color
02 de agosto de 2026 a la - 12:35
Budín de chocolate y naranja.
Budín de chocolate y naranja.IngridHS

Cómo hacer un budín de chocolate, café y naranja

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Budín de chocolate, café y naranja

  • Plato: Postre
  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 100 gramos de chocolate semiamargo
  • 2 y 1/4 tazas de harina común
  • 1 y 2/3 taza de azúcar
  • 3 cucharaditas de polvo de hornear
  • 2 cucharadas al ras de café instantáneo
  • ½ taza de aceite
  • 1/2 taza de café de filtro
  • 6 huevos
  • 1 cucharada de ralladura de naranja
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Derretir el chocolate con el café en el microondas por 1 minuto al 80 %. 
  2. Batir las yemas con 2/3 taza de azúcar, agregar la esencia y la ralladura, luego unir con el chocolate y el aceite. 
  3. Agregar la harina, el café instantáneo y el polvo de hornear.
  4. Batir las claras a nieve y agregar el azúcar restante. Unir con la crema de chocolate. 
  5. Colocar en una budinera enmantecada y llevar al horno precalentado a 180 ºC por 40 minutos.