¿No sabés qué merendar? Prepará este budín de chocolate, café y naranja

Cómo hacer un budín de chocolate, café y naranja
Lea más: Rojo pasión: tres recetas con frutilla que te conquistan a primera vista
Budín de chocolate, café y naranja
- Plato: Postre
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 100 gramos de chocolate semiamargo
- 2 y 1/4 tazas de harina común
- 1 y 2/3 taza de azúcar
- 3 cucharaditas de polvo de hornear
- 2 cucharadas al ras de café instantáneo
- ½ taza de aceite
- 1/2 taza de café de filtro
- 6 huevos
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Derretir el chocolate con el café en el microondas por 1 minuto al 80 %.
- Batir las yemas con 2/3 taza de azúcar, agregar la esencia y la ralladura, luego unir con el chocolate y el aceite.
- Agregar la harina, el café instantáneo y el polvo de hornear.
- Batir las claras a nieve y agregar el azúcar restante. Unir con la crema de chocolate.
- Colocar en una budinera enmantecada y llevar al horno precalentado a 180 ºC por 40 minutos.