Torta de crema de limón y chocolate: el contraste perfecto entre lo ácido y lo dulce

Cómo hacer una torta crema de limón y chocolate
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Torta crema de limón y chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
Bizcochuelo:
- 3 huevos
- 105 gramos de harina 0000
- 105 gramos de azúcar
- 50 centímetros cúbicos de jugo de limón
- Ralladura de limón
Crema:
- 1 lata de leche condensada
- 500 centímetros cúbicos de crema de leche
- 8 gramos de gelatina sin sabor
- 100 centímetros cúbicos de jugo de lima de Persia
- Ralladura de limón
Decoración:
- 50 gramos de chocolate semiamargo
- Gel de brillo
- Glucosa
- Limones o limas
Elaboración paso a paso
- Para el bizcochuelo batir a punto letra los huevos con el azúcar. Agregar en forma de lluvia la harina tamizada e incorporar con movimientos envolventes. Agregar el jugo y la ralladura al final, mezclar bien y disponer la mezclar en una bandeja plana forrada con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 180 °C hasta que se dore y quede firme al tacto. Retirar y reservar.
- Para la crema hidratar la gelatina con el jugo de limón, reservar. Batir la crema de leche a medio punto y reservar en frío. Mezclar el paso 1 de la crema con la leche condensada y este a su vez con el paso 2 de la crema. Reservar en frío.
- Para el armado disponer en un aro de cintura una porción de bizcochuelo. Humedecerlo levemente con un poco de jugo de limón. Disponer la crema encima hasta llegar al borde del molde. Llevar al frío durante dos horas (mínimo). Desmoldar y decorar con gel de brillo y chocolate derretido. Hacer un crocante de glucosa y rodajas de cítricos y disponer en el centro de la torta.
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