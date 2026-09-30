Gastronomía

Día Mundial del Vegetarianismo: prepará estas albóndigas de lentejas

Cada 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo y por eso te mostramos cómo realizar un sabroso plato vegetariano: Albóndigas de lentejas.

Por ABC Color
01 de octubre de 2022 a la - 10:02
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Albóndigas de lentejas.
Albóndigas de lentejas.Shutterstock

Cómo hacer albóndigas de lentejas

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Albóndigas de lentejas

  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 150 gramos de lentejas
  • 500 gramos de papas
  • 1 locote verde
  • 1 cucharada de cilantro (kuratû)
  • 100 gramos de avena
  • 1 cucharadita de páprika
  • 1 cucharadita de comino
  • 2 hojas de laurel

Crema:

  • 1 limón
  • 100 gramos de tofu
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • Sal
  • Aceite de oliva
  • 1 ají picante

Elaboración paso a paso

  1. Dejar las lentejas en remojo por dos horas.
  2. Pelar las papas y cocerlas al vapor.
  3. Realizar una crema para el puré de papas con el jugo de un limón, tofu, cúrcuma, sal y aceite de oliva, junto con un toque de ají finamente picadito, apenas media cucharadita. Reservar.
  4. Pisar las papas para hacer un puré y luego incorporar, de a poquito, la crema anterior para saborizarlo. Cuidar de que no quede una pasta muy blanda porque junto con las lentejas tiene que tomar una consistencia de masa firme.
  5. Cortar el locote verde en brunoise y saltearlo en una sartén con poco aceite.
  6. Procesar o aplastar las lentejas con el pisapapas, luego incorporar el puré y el locote salteado. Esperar a que se enfríe la preparación y agregar unas cucharadas de avena. Mezclar bien y colocar la avena restante en un bol.
  7. Dar a la masa forma de bolitas, luego pasarlas por la avena, colocarlas en una fuente y, una vez listas, llevarlas a la heladera para que reposen por dos horas.
  8. Preparar una salsa de tomates y cuando esté hirviendo agregar las albóndigas una a una para que no se aplasten y pierdan forma. Luego cocinar a fuego medio bajo para que vaya espesando la salsa. Terminar con cilantro y perejil finamente picado. Servir con fideos o arroz.

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