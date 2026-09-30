Día Mundial del Vegetarianismo: prepará estas albóndigas de lentejas

Cómo hacer albóndigas de lentejas
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Albóndigas de lentejas
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 150 gramos de lentejas
- 500 gramos de papas
- 1 locote verde
- 1 cucharada de cilantro (kuratû)
- 100 gramos de avena
- 1 cucharadita de páprika
- 1 cucharadita de comino
- 2 hojas de laurel
Crema:
- 1 limón
- 100 gramos de tofu
- 1 cucharadita de cúrcuma
- Sal
- Aceite de oliva
- 1 ají picante
Elaboración paso a paso
- Dejar las lentejas en remojo por dos horas.
- Pelar las papas y cocerlas al vapor.
- Realizar una crema para el puré de papas con el jugo de un limón, tofu, cúrcuma, sal y aceite de oliva, junto con un toque de ají finamente picadito, apenas media cucharadita. Reservar.
- Pisar las papas para hacer un puré y luego incorporar, de a poquito, la crema anterior para saborizarlo. Cuidar de que no quede una pasta muy blanda porque junto con las lentejas tiene que tomar una consistencia de masa firme.
- Cortar el locote verde en brunoise y saltearlo en una sartén con poco aceite.
- Procesar o aplastar las lentejas con el pisapapas, luego incorporar el puré y el locote salteado. Esperar a que se enfríe la preparación y agregar unas cucharadas de avena. Mezclar bien y colocar la avena restante en un bol.
- Dar a la masa forma de bolitas, luego pasarlas por la avena, colocarlas en una fuente y, una vez listas, llevarlas a la heladera para que reposen por dos horas.
- Preparar una salsa de tomates y cuando esté hirviendo agregar las albóndigas una a una para que no se aplasten y pierdan forma. Luego cocinar a fuego medio bajo para que vaya espesando la salsa. Terminar con cilantro y perejil finamente picado. Servir con fideos o arroz.
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