Paso a paso para cocinar arroz integral y no fallar en el intento

Cómo cocinar el arroz integral
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Arroz integral
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 1 taza de arroz integral
- 10 a 12 tazas de agua
Elaboración paso a paso
- Llenar una cacerola grande (que tenga tapa) con el agua y dejar que hierva.
- Colocar el arroz en un colador y lavarlo bajo el chorro de agua fría durante 30 segundos.
- Cuando el agua está hirviendo agregar el arroz integral a la olla y mezclar una vez con cuchara de madera. Dejar cocinar a fuego medio-alto durante 25 a 30 minutos.
- Pasado el tiempo colar el arroz, colocarlo inmediatamente en la misma cacerola (sin agua), taparlo herméticamente y dejar reposar durante 10 minutos más.
- Luego revolver el arroz con un tenedor para separar los granos y sazonar a gusto.
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