Gastronomía

Paso a paso para cocinar arroz integral y no fallar en el intento

Cocinar correctamente el arroz integral tiene su fórmula. Hoy te contamos el paso a paso ideal para que el arroz integral te quede perfecto.

Por ABC Color
21 de abril de 2022 a la - 16:24
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Arroz integral.
Arroz integral.Nungning20

Cómo cocinar el arroz integral

Lea más: Cocción de arroz, el preparado perfecto

Arroz integral

  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 1 taza de arroz integral
  • 10 a 12 tazas de agua

Elaboración paso a paso

  1. Llenar una cacerola grande (que tenga tapa) con el agua y dejar que hierva.
  2. Colocar el arroz en un colador y lavarlo bajo el chorro de agua fría durante 30 segundos.
  3. Cuando el agua está hirviendo agregar el arroz integral a la olla y mezclar una vez con cuchara de madera. Dejar cocinar a fuego medio-alto durante 25 a 30 minutos.
  4. Pasado el tiempo colar el arroz, colocarlo inmediatamente en la misma cacerola (sin agua), taparlo herméticamente y dejar reposar durante 10 minutos más.
  5. Luego revolver el arroz con un tenedor para separar los granos y sazonar a gusto.

Lea más: Platazo asiático para lucirte en la cena: arroz frito