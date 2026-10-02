Fatay: cómo preparar las clásicas empanadas de carne de Medio Oriente

Cómo hacer fatay
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Fatay
- Receta: Medio Oriente
Ingredientes
Masa
- 500 gramos de harina
- 25 gramos de levadura
- 1 cuharadita de azúcar
- 1 cuharadita de sal fina
- 4 cucharadas de aceite
- Semillas de sésamo
Relleno
- 500 gramos de carne picada
- ½ locote verde
- ½ locote rojo
- 3 cebollas
- 1 tomate
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 o 2 dientes de ajo
- 2 limones
- ½ cucharadita de orégano
- Sal y pimienta
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de pimentón dulce
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y los locotes bien chiquitos. Pelar el tomate, quitarle las semillas y cortarlo en cubitos.
- Colocar la carne en un bol con las verduras picadas, el ajo y el perejil. Mezclar con la mano integrando muy bien los ingredientes. Condimentar. Agregar el jugo de limón, mezclar y dejar macerar no menos de 3 horas en la heladera.
- Colocar la harina en un bol con la sal y las semillas de sésamo. Hacer un hueco en el centro, colocar la levadura desgranada y el azúcar. Agregar el aceite y un poco de agua y mezclar los ingredientes con cuchara.
- Volcar sobre la mesada y amasar hasta formar un bollo liso y firme. Dejar que duplique su volumen en un lugar tibio.
- Estirar el bollo y formar un cilindro. Cortar en pequeñas porciones. Realizar bollitos y dejar levar.
- Estirar cada bollito con un palote formando los discos de masa. Colocar en el centro de cada uno un poco del relleno y cerrar los bordes en forma de triángulo, dejando un hueco en el centro.
- Colocar las empanadas en una fuente aceitada y llevar a horno fuerte hasta que estén doradas.
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