Gastronomía

Fatay: cómo preparar las clásicas empanadas de carne de Medio Oriente

Receta de fatay o empanadas de carne de Medio Oriente. Si te gustan los sabores complejos, esta es una buena opción.

Por ABC Color
28 de octubre de 2022 a la - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Fatay, empanadas de carne de Medio Oriente.
Fatay, empanadas de carne de Medio Oriente.etorres69

Cómo hacer fatay

Lea más: Receta fácil de hummus o paté de garbanzos: una delicia de Oriente

Fatay

  • Receta: Medio Oriente

Ingredientes

Masa

  • 500 gramos de harina
  • 25 gramos de levadura
  • 1 cuharadita de azúcar
  • 1 cuharadita de sal fina
  • 4 cucharadas de aceite
  • Semillas de sésamo

Relleno

  • 500 gramos de carne picada
  • ½ locote verde
  • ½ locote rojo
  • 3 cebollas
  • 1 tomate
  • 1 cucharada de perejil picado
  • 1 o 2 dientes de ajo
  • 2 limones
  • ½ cucharadita de orégano
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharada de pimentón dulce

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y los locotes bien chiquitos. Pelar el tomate, quitarle las semillas y cortarlo en cubitos.
  2. Colocar la carne en un bol con las verduras picadas, el ajo y el perejil. Mezclar con la mano integrando muy bien los ingredientes. Condimentar. Agregar el jugo de limón, mezclar y dejar macerar no menos de 3 horas en la heladera.
  3. Colocar la harina en un bol con la sal y las semillas de sésamo. Hacer un hueco en el centro, colocar la levadura desgranada y el azúcar. Agregar el aceite y un poco de agua y mezclar los ingredientes con cuchara.
  4. Volcar sobre la mesada y amasar hasta formar un bollo liso y firme. Dejar que duplique su volumen en un lugar tibio.
  5. Estirar el bollo y formar un cilindro. Cortar en pequeñas porciones. Realizar bollitos y dejar levar.
  6. Estirar cada bollito con un palote formando los discos de masa. Colocar en el centro de cada uno un poco del relleno y cerrar los bordes en forma de triángulo, dejando un hueco en el centro.
  7. Colocar las empanadas en una fuente aceitada y llevar a horno fuerte hasta que estén doradas.

Lea más: Aprendé a hacer el mejor falafel tradicional que vas a probar