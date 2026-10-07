Tocinos de cielo: cómo hacer este postre tradicional español con solo 3 ingredientes

Cuenta la tradición que las monjas de los conventos madrileños disfrutaban de este delicado postre mientras dedicaban su vida a la fe, quizá con la mirada puesta en ese “cielo” que da nombre al dulce. Los tocinillos de cielo se consideran hoy uno de los postres más antiguos de la repostería española.

Su preparación es sencilla y a partir de la receta tradicional también pueden incorporarse otros sabores, como jugo de naranja o limón, chocolate de cobertura o cacao. Incluso hay versiones que reemplazan el agua del almíbar por leche.

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Cómo hacer tocinos del cielo con solo tres ingredientes

Receta realizada por Cocina para todos los días Barcel Baires Ingredientes 14 huevos

200 gramos de azúcar extrafina

Glucosa para el molde (opcional) Elaboración paso a paso Cascar en un cuenco 10 yemas de huevo y 4 huevos enteros. Con las puntas de los dedos, untar los moldes con glucosa calentada. Poner agua a hervir en la parte inferior del recipiente para la cocción al vapor. Para preparar el almíbar, verter el azúcar en un cazo de paredes altas. Añadir 10 centilitros de agua y llevar a ebullición. Cuando rompa el hervor, retirar el cazo del fuego. Batir los huevos. Verter gradualmente el almíbar caliente, sin dejar de remover. Cuando todo esté bien mezclado, pasar la preparación por el colador chino, si es necesario. Con la ayuda de un cucharón pequeño, llenar los moldecitos con la preparación. Cuando el agua hierva en el recipiente de cocción al vapor, colocarl os tocinillos en la parte superior, tapar el recipiente y dejar cocer de 15 a 20 minutos. Dejar enfriar fuera del recipiente. Para desmoldarlos, sacudir ligeramente los moldes y volcarlos sobre una fuente o unos platos de servir. Para poder desmoldar fácilmente los tocinillos, es bueno untar el interior de los moldes con un poco de glucosa caliente. También se puede utilizar caramelo. Además, unos moldes de muffin permitirán dar una forma diferente a los tocinillos de cielo. Saborearlos bien fríos.

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