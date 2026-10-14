Gastronomía

Día Mundial del Postre: 4 clásicos que no pasan de moda

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Postre, y qué mejor que celebrarlo con las mejores opciones de sobremesa que nos acompañan hace años. Del tiramisú a la crème brûlée, del pie de limón al arroz con leche: cuatro postres clásicos que podés preparar en casa, con sabores y texturas distintos para poner un broche dulce a cualquier ocasión.

Por ABC Color
14 de octubre de 2026 - 06:00
Tiramisú.
Tiramisú.Shutterstock

Cómo hacer un tiramisú

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Tiramisú clásico

  • Plato: Postre
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 300 gramos de queso mascarpone
  • 5 yemas de huevo
  • ½ taza de azúcar
  • 200 gramos de crema de leche
  • 40 vainillas
  • 4 cucharadas de licor de café
  • ½ taza de café bien fuerte
  • Cacao amargo para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, batir las yemas con el azúcar, a potencia máxima, unos 5 minutos o hasta que estén cremosas y de color blancuzco.
  2. Después incorporar, con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba para que la preparación no se baje, el queso y la crema. Reservar.
  3. En otro bol, mezclar el licor con el café y remojar las vainillas. Forrar con ellas el fondo de una fuente.
  4. Encima, verter la mitad de la crema y esparcirla. Formar otro piso de vainillas y cubrir con el resto de la crema.
  5. Espolvorear con el cacao o el chocolate rallado y llevar a la heladera, como mínimo 3 horas.
  6. Luego debe reposar, a temperatura ambiente, por lo menos 20 minutos para que no esté demasiado frío y se tape el sabor. Servir espolvoreado con cacao amargo.

Cómo hacer una crème brûlée

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Crème brûlée.
Crème brûlée.

Crème brûlée

  • Plato: Postre
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 500 mililitros de crema de leche
  • 1 vaina de vainilla (o 1 cucharadita de extracto de vainilla)
  • 5 yemas de huevo
  • 100 gramos de azúcar
  • Azúcar adicional para caramelizar la superficie

Elaboración paso a paso

  1. En una cacerola, calentar la crema de leche a fuego medio hasta que comiencen a formarse burbujas alrededor del borde, pero evitar que hierva completamente.
  2. Si estás usando una vaina de vainilla, abrirla longitudinalmente y raspar las semillas con un cuchillo. Añadir tanto las semillas como la vaina a la crema. Si usás extracto de vainilla, agregarlo directamente a la crema.
  3. Retirar la cacerola del fuego y dejar reposar la mezcla durante unos 15 minutos, permitiendo que se infunda bien el sabor de la vainilla.
  4. En un bol grande, batir las yemas de huevo junto con 100 gramos de azúcar hasta que la mezcla se vuelva pálida y espumosa.
  5. Retirar la vaina de vainilla de la crema infundida. Gradualmente, verter la crema tibia en la mezcla de yemas mientras se bate constantemente. Esto templa las yemas y evita que se cocinen.
  6. Distribuir la mezcla en moldes individuales aptos para horno.
  7. Colocar los moldes en una bandeja profunda y llenar la bandeja con agua caliente hasta alcanzar la mitad de la altura de los moldes.
  8. Hornear en un horno precalentado a 150°C durante aproximadamente 30-35 minutos, o hasta que los bordes estén firmes pero el centro aún tiemble ligeramente.
  9. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigerar durante al menos 4 horas o, preferiblemente, toda la noche para obtener una textura óptima.
  10. Espolvorear una fina capa de azúcar sobre cada crème brûlée.
  11. Utilizar un soplete de cocina, caramelizar el azúcar hasta obtener una capa crujiente y dorada. Si no tenés un soplete, podés utilizar el grill del horno, pero tendrás que vigilar cuidadosamente para evitar que se queme.

Cómo hacer un pie de limón

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Lemon pie.
Lemon pie.

Lemon pie

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa:

  • 1 taza de harina común
  • 1 taza de harina leudante
  • 100 gramos de manteca blanda
  • ¾ taza de azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 1 huevo entero
  • Ralladura de 1 limón

Relleno:

  • 1 lata de leche condensada
  • 3 huevos
  • 1 lata de jugo de limón (*)

Merengue:

  • 4 claras
  • 6 cucharadas de azúcar
  • (*) Usar la misma lata de la leche condensada como medida.

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca con las yemas, el huevo, el azúcar y la ralladura de limón.
  2. Cernir las harinas juntas e incorporarlas a la mezcla anterior, integrando bien. Dejar descansar media hora en la heladera.
  3. Enmantecar un molde para tarta y forrar con la masa. Llevar a horno precalentado a 180 ºC por 20 minutos, o hasta que la masa se note seca y cocida. Retirar y dejar enfriar.
  4. Batir los ingredientes del relleno y llevar al fuego unos minutos, sin que se ponga muy caliente para que no se corte. Retirar y dejar enfriar.
  5. Batir las claras de huevo a baño María e incorporar de a poco las cucharadas de azúcar. Cuando haya incorporado todas, y la mezcla esté bien blanca, retirar del baño María y continuar batiendo hasta que la preparación se enfríe.
  6. Rellenar la masa de tarta con la crema de limón, cubrir con el merengue y llevar al horno al máximo, para tostar el merengue o realizar esto con soplete manual. Mantener en la heladera hasta el momento de servir.

Cómo hacer arroz con leche

Arroz con leche.
Arroz con leche.

Arroz con leche

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 canela en rama
  • 125 gramos de arroz
  • 200 centímetros cúbicos de agua
  • 150 gramos de azúcar
  • 1 litro de leche
  • 100 gramos de leche condensada
  • Cáscara de media naranja
  • Canela en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Llevar 1 rama de canela a fuego medio por 1 o 2 minutos, echar el arroz y el azúcar, remover y echar el agua.
  2. Seguir cocinando hasta que se evapore el agua. Luego echar la leche y la cáscara de naranja y, una vez que empiece a hervir, bajar a fuego lento y dejar hervir con una espátula de silicona encima de la cacerola, por aproximadamente 16 minutos. Ir removiendo de tanto en tanto, echar la leche condensada y cocinar unos minutos más.
  3. Retirar del fuego. Retirar la canela y la cáscara de naranja y dejar enfriar.
  4. Espolvorear con canela a gusto al momento de servir.