Día Mundial del Postre: 4 clásicos que no pasan de moda

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Postre, y qué mejor que celebrarlo con las mejores opciones de sobremesa que nos acompañan hace años. Del tiramisú a la crème brûlée, del pie de limón al arroz con leche: cuatro postres clásicos que podés preparar en casa, con sabores y texturas distintos para poner un broche dulce a cualquier ocasión.