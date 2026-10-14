Día Mundial del Postre: 4 clásicos que no pasan de moda

Cómo hacer un tiramisú
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Tiramisú clásico
- Plato: Postre
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 300 gramos de queso mascarpone
- 5 yemas de huevo
- ½ taza de azúcar
- 200 gramos de crema de leche
- 40 vainillas
- 4 cucharadas de licor de café
- ½ taza de café bien fuerte
- Cacao amargo para espolvorear
Elaboración paso a paso
- En un bol, batir las yemas con el azúcar, a potencia máxima, unos 5 minutos o hasta que estén cremosas y de color blancuzco.
- Después incorporar, con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba para que la preparación no se baje, el queso y la crema. Reservar.
- En otro bol, mezclar el licor con el café y remojar las vainillas. Forrar con ellas el fondo de una fuente.
- Encima, verter la mitad de la crema y esparcirla. Formar otro piso de vainillas y cubrir con el resto de la crema.
- Espolvorear con el cacao o el chocolate rallado y llevar a la heladera, como mínimo 3 horas.
- Luego debe reposar, a temperatura ambiente, por lo menos 20 minutos para que no esté demasiado frío y se tape el sabor. Servir espolvoreado con cacao amargo.
Cómo hacer una crème brûlée
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Crème brûlée
- Plato: Postre
- Receta: francesa
Ingredientes
- 500 mililitros de crema de leche
- 1 vaina de vainilla (o 1 cucharadita de extracto de vainilla)
- 5 yemas de huevo
- 100 gramos de azúcar
- Azúcar adicional para caramelizar la superficie
Elaboración paso a paso
- En una cacerola, calentar la crema de leche a fuego medio hasta que comiencen a formarse burbujas alrededor del borde, pero evitar que hierva completamente.
- Si estás usando una vaina de vainilla, abrirla longitudinalmente y raspar las semillas con un cuchillo. Añadir tanto las semillas como la vaina a la crema. Si usás extracto de vainilla, agregarlo directamente a la crema.
- Retirar la cacerola del fuego y dejar reposar la mezcla durante unos 15 minutos, permitiendo que se infunda bien el sabor de la vainilla.
- En un bol grande, batir las yemas de huevo junto con 100 gramos de azúcar hasta que la mezcla se vuelva pálida y espumosa.
- Retirar la vaina de vainilla de la crema infundida. Gradualmente, verter la crema tibia en la mezcla de yemas mientras se bate constantemente. Esto templa las yemas y evita que se cocinen.
- Distribuir la mezcla en moldes individuales aptos para horno.
- Colocar los moldes en una bandeja profunda y llenar la bandeja con agua caliente hasta alcanzar la mitad de la altura de los moldes.
- Hornear en un horno precalentado a 150°C durante aproximadamente 30-35 minutos, o hasta que los bordes estén firmes pero el centro aún tiemble ligeramente.
- Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigerar durante al menos 4 horas o, preferiblemente, toda la noche para obtener una textura óptima.
- Espolvorear una fina capa de azúcar sobre cada crème brûlée.
- Utilizar un soplete de cocina, caramelizar el azúcar hasta obtener una capa crujiente y dorada. Si no tenés un soplete, podés utilizar el grill del horno, pero tendrás que vigilar cuidadosamente para evitar que se queme.
Cómo hacer un pie de limón
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Lemon pie
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa:
- 1 taza de harina común
- 1 taza de harina leudante
- 100 gramos de manteca blanda
- ¾ taza de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 1 huevo entero
- Ralladura de 1 limón
Relleno:
- 1 lata de leche condensada
- 3 huevos
- 1 lata de jugo de limón (*)
Merengue:
- 4 claras
- 6 cucharadas de azúcar
- (*) Usar la misma lata de la leche condensada como medida.
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca con las yemas, el huevo, el azúcar y la ralladura de limón.
- Cernir las harinas juntas e incorporarlas a la mezcla anterior, integrando bien. Dejar descansar media hora en la heladera.
- Enmantecar un molde para tarta y forrar con la masa. Llevar a horno precalentado a 180 ºC por 20 minutos, o hasta que la masa se note seca y cocida. Retirar y dejar enfriar.
- Batir los ingredientes del relleno y llevar al fuego unos minutos, sin que se ponga muy caliente para que no se corte. Retirar y dejar enfriar.
- Batir las claras de huevo a baño María e incorporar de a poco las cucharadas de azúcar. Cuando haya incorporado todas, y la mezcla esté bien blanca, retirar del baño María y continuar batiendo hasta que la preparación se enfríe.
- Rellenar la masa de tarta con la crema de limón, cubrir con el merengue y llevar al horno al máximo, para tostar el merengue o realizar esto con soplete manual. Mantener en la heladera hasta el momento de servir.
Cómo hacer arroz con leche
Arroz con leche
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 canela en rama
- 125 gramos de arroz
- 200 centímetros cúbicos de agua
- 150 gramos de azúcar
- 1 litro de leche
- 100 gramos de leche condensada
- Cáscara de media naranja
- Canela en polvo
Elaboración paso a paso
- Llevar 1 rama de canela a fuego medio por 1 o 2 minutos, echar el arroz y el azúcar, remover y echar el agua.
- Seguir cocinando hasta que se evapore el agua. Luego echar la leche y la cáscara de naranja y, una vez que empiece a hervir, bajar a fuego lento y dejar hervir con una espátula de silicona encima de la cacerola, por aproximadamente 16 minutos. Ir removiendo de tanto en tanto, echar la leche condensada y cocinar unos minutos más.
- Retirar del fuego. Retirar la canela y la cáscara de naranja y dejar enfriar.
- Espolvorear con canela a gusto al momento de servir.