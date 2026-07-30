Gastronomía

Día Mundial de la Tarta de Queso o Cheesecake: 4 recetas seleccionadas

El 30 de julio se conmemora el Día Mundial de la Tarta de Queso, un dulce con raíces que se remontan a la Grecia clásica. Desde versiones horneadas hasta alternativas saladas, el cheesecake celebra su versatilidad en mesas de todo el mundo.

Por ABC Color
30 de julio de 2026 a la - 06:00
Cheesecake.
Cheesecake.archmercigod

El Día Mundial de la Tarta de Queso —conocida internacionalmente como cheesecake— se celebra cada 30 de julio, una fecha impulsada por calendarios de efemérides gastronómicas que, con el tiempo, se difundió en redes y en la industria culinaria para rendir homenaje a uno de los postres más versátiles del recetario global.

Más que un día “oficial”, funciona como una excusa compartida para reivindicar sus múltiples versiones: horneadas, frías, dulces y hasta saladas.

Lea más: Día Mundial del Queso: uno de los alimentos más versátiles en la gastronomía global

Un postre con raíces antiguas

Aunque hoy se asocia con vitrinas neoyorquinas, el origen del cheesecake es mucho más antiguo. Historiadores de la cocina sitúan antecedentes en la Grecia clásica: preparaciones a base de queso, miel y harina que, según algunas fuentes, se servían incluso a atletas en los Juegos Olímpicos.

Los romanos adoptaron y transformaron la receta, y desde allí evolucionó por Europa.

Ya en el siglo XIX, la aparición del queso crema moderno en Estados Unidos (popularizado tras su creación industrial en 1872) terminó de consolidar el estilo que hoy domina cartas y cafeterías.

Lea más: Día Mundial del Queso: estos son los siete quesos más consumidos del mundo

Cuatro ideas para celebrarlo en casa

Entre las reinterpretaciones más populares está la receta alemana: un pastel de ricota (o quark) con chocolate, más ligero y con una acidez láctica marcada que equilibra el dulzor del cacao. Y acá te mostramos el paso a paso para lograrla más rica.

Pastel de ricota.
Pastel de ricota.

Pastel de ricota y chocolate

  • Plato: Postre
  • Receta: alemana

Ingredientes

Masa dulce:

  • 300 gramos de harina 000
  • 150 gramos de manteca y 20 gramos para el molde
  • 2 huevos
  • 150 gramos de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de levadura en polvo
  • Ralladura de 1 limón

Relleno:

  • 500 gramos de ricota
  • 180 gramos de azúcar
  • 4 huevos
  • 60 gramos de frutas confitadas
  • 1 limón
  • 1 naranja
  • 50 gramos de chocolate negro
  • 10 gramos de canela en polvo
  • 1 cucharadita de agua de azahar
  • Mermelada de naranja (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar e integrar la masa dulce con los ingredientes indicados y 2 cucharadasdas de agua fría. Dejar reposar durante 2 horas en la heladera.
  2. En un bol, colocar la ricota, añadir 3 yemas de huevo, el azúcar, las frutas confitadas, el chocolate rallado, las ralladuras de los cítricos y la canela. Mezclar bien con cuchara de madera hasta que el relleno sea homogéneo. Añadir el agua de azahar.
  3. Batir 3 claras de huevo a punto de nieve firme. Incorporarlas con cuidado en la crema de ricota.
  4. Sacar la masa dulce de la heladera. Extenderla en la mesada espolvoreada con harina. Enrollarla con el rodillo y pasarla al molde de tarta enmantecado. Pinchar el fondo de la masa dulce con un tenedor.
  5. Rellenar con la ricota y el chocolate. Extender a lo largo el resto de la masa.
  6. Cortar en tiras con una rueda acanalada. Poner las tiras de masa sobre la tarta, en cruz. Pintar la parte superior de la tarta con huevo batido.
  7.  Llevar al horno precalentado a 180-200 °C durante unos 30 minutos.
  8. Cortar el pastel en partes y servir con mermelada de naranja.

Para quienes prefieren evitar el horno, el cheesecake sin horno apuesta por una base crujiente y un relleno que cuaja en frío, ideal para el verano y para preparar con antelación.

Cheesecake, imagen ilustrativa.
Cheesecake, imagen ilustrativa.

Cheesecake

  • Plato: Postre
  • Para: Para 12 porciones

Ingredientes

  • 1 pionono comprado
  • 300 mililitros de leche
  • 200 gramos de azúcar
  • Ralladura de 1 limón
  • 6 yemas de huevo
  • 3 sobres de gelatina sin sabor (21 gramos)
  • 500 mililitros de crema de leche
  • 750 gramos de queso blanco
  • 3 vainillas (bizcochitos) procesados
  • Azúcar impalpable para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el pionono en dos círculos de 26 centímetrosde diámetro.
  2. Hervir la leche con el azúcar y la ralladura, agregar las yemas y llevar nuevamente al fuego sin dejar de revolver, hasta espesar.
  3. Hidratar la gelatina como indica el paquete, disolver a baño María y añadir a la preparación anterior aún tibia.
  4. Batir la crema a medio punto.
  5. Cuando empiece a cuajar la preparación de la leche, agregar el queso a temperatura ambiente y la crema batida.
  6. Colocar un disco de pionono en el fondo de un molde desmontable de 26 centímetrosde diámetro y forrar los bordes con acetato (o papel film transparente).
  7. Disponer los bizcochitos procesados sobre la base de pionono (absorberán la humedad del relleno), luego la crema de queso y alisar.
  8. Para terminar, ubicar el segundo disco de pionono sobre la crema de queso, llevar a la heladera por 2 horas. Espolvorear con azúcar impalpable y servir.Es ideal para acompañar con una salsa de frutos rojos o crema de chocolate, algún coulis de cítricos o caramelo.

La tendencia gourmet también abrió paso al cheesecake salado, donde el queso se combina con hierbas, frutos secos o verduras asadas; una opción pensada para entradas y mesas de aperitivos.

Lea más: Celebrá el Día Mundial de la Torta de Chocolate con esta receta

Cheesecake salado.
Cheesecake salado.

Ideal para servir como entrada con ensalada de hojas verdes o con tomatitos cherry.

Cheesecake salado

  • Plato: Entrada

Ingredientes

Base:

  • 100 gramos de manteca
  • 200 gramos de galletitas de agua tipo crakers

Relleno:

  • 400 gramos de queso crema
  • 250 gramos de queso cheddar o emmental (rallado)
  • 3 huevos
  • Sal, pimienta y 1 pizca de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ºC.
  2. Procesar las galletitas e ir incorporando la manteca derretida hasta formar una arena húmeda. Forrar una tartera desmontable, presionando muy bien, y reservar en la heladera.  
  3. Mezclar el queso crema con sal, pimienta, nuez moscada, el queso elegido previamente rallado y, por último, agregar los huevos. Integrar todo bien.
  4. Volcar sobre el molde y llevar al horno por 40 minutos aproximadamente.
  5. Decorar con jamón crudo y hojas verdes.

Y para quienes buscan un giro frutal, la tarta de manzana tipo cheesecake suma capas: crema de queso y manzana especiada, uniendo la sensación hogareña del clásico “apple pie” con la textura sedosa del cheesecake.

Tarta de manzana tipo cheesecake.
Tarta de manzana tipo cheesecake.

Tarta de manzana tipo cheesecake

  • Plato: Postre

Ingredientes

Para la base:

  • 200 gramos de harina
  • 50 gramos de azúcar
  • 1 yema de huevo (reservar la clara)
  • 100 gramos de manteca blanda

Para el relleno:

  • 500 gramos de queso crema
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos grandes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cubierta:

  • 1 manzana grande (o 2 chicas)
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Para hacer la base, combinar todos los ingredientes en un bol y mezclar con un tenedor o con los dedos hasta que estén bien mezclados; se verán como migas suaves.
  2. Colocar esta base en un molde previamente enmantecado presionando bien.
  3. Para hacer el relleno, batir el queso crema y el azúcar hasta que quede suave y sin grumos; añadir los huevos, uno a la vez. Luego, agregar la clara de huevo que tenía reservada y la vainilla. Verter en el molde.
  4. Precalentar el horno a 180º C.
  5. Cortar la manzana en rodajas finas y mezclar con el azúcar y la canela.
  6. Cubrir decorativamente la parte superior de la tarta de queso.
  7. Hornear durante 12 minutos, luego reducir el calor a 140º C y hornear durante otros 30 a 35 minutos, hasta que se infle y se dore. Quedará un poco blanda, pero será firme cuando se enfríe.
  8. Dejar enfriar y luego llevar a la heladera por unas horas o durante la noche.
  9. Servir espolvoreada con la canela molida.