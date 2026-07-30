Día Mundial de la Tarta de Queso o Cheesecake: 4 recetas seleccionadas

El Día Mundial de la Tarta de Queso —conocida internacionalmente como cheesecake— se celebra cada 30 de julio, una fecha impulsada por calendarios de efemérides gastronómicas que, con el tiempo, se difundió en redes y en la industria culinaria para rendir homenaje a uno de los postres más versátiles del recetario global.
Más que un día “oficial”, funciona como una excusa compartida para reivindicar sus múltiples versiones: horneadas, frías, dulces y hasta saladas.
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Un postre con raíces antiguas
Aunque hoy se asocia con vitrinas neoyorquinas, el origen del cheesecake es mucho más antiguo. Historiadores de la cocina sitúan antecedentes en la Grecia clásica: preparaciones a base de queso, miel y harina que, según algunas fuentes, se servían incluso a atletas en los Juegos Olímpicos.
Los romanos adoptaron y transformaron la receta, y desde allí evolucionó por Europa.
Ya en el siglo XIX, la aparición del queso crema moderno en Estados Unidos (popularizado tras su creación industrial en 1872) terminó de consolidar el estilo que hoy domina cartas y cafeterías.
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Cuatro ideas para celebrarlo en casa
Entre las reinterpretaciones más populares está la receta alemana: un pastel de ricota (o quark) con chocolate, más ligero y con una acidez láctica marcada que equilibra el dulzor del cacao. Y acá te mostramos el paso a paso para lograrla más rica.
Pastel de ricota y chocolate
- Plato: Postre
- Receta: alemana
Ingredientes
Masa dulce:
- 300 gramos de harina 000
- 150 gramos de manteca y 20 gramos para el molde
- 2 huevos
- 150 gramos de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de levadura en polvo
- Ralladura de 1 limón
Relleno:
- 500 gramos de ricota
- 180 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 60 gramos de frutas confitadas
- 1 limón
- 1 naranja
- 50 gramos de chocolate negro
- 10 gramos de canela en polvo
- 1 cucharadita de agua de azahar
- Mermelada de naranja (opcional)
Elaboración paso a paso
- Mezclar e integrar la masa dulce con los ingredientes indicados y 2 cucharadasdas de agua fría. Dejar reposar durante 2 horas en la heladera.
- En un bol, colocar la ricota, añadir 3 yemas de huevo, el azúcar, las frutas confitadas, el chocolate rallado, las ralladuras de los cítricos y la canela. Mezclar bien con cuchara de madera hasta que el relleno sea homogéneo. Añadir el agua de azahar.
- Batir 3 claras de huevo a punto de nieve firme. Incorporarlas con cuidado en la crema de ricota.
- Sacar la masa dulce de la heladera. Extenderla en la mesada espolvoreada con harina. Enrollarla con el rodillo y pasarla al molde de tarta enmantecado. Pinchar el fondo de la masa dulce con un tenedor.
- Rellenar con la ricota y el chocolate. Extender a lo largo el resto de la masa.
- Cortar en tiras con una rueda acanalada. Poner las tiras de masa sobre la tarta, en cruz. Pintar la parte superior de la tarta con huevo batido.
- Llevar al horno precalentado a 180-200 °C durante unos 30 minutos.
- Cortar el pastel en partes y servir con mermelada de naranja.