Día Mundial de la Tarta de Queso o Cheesecake: 4 recetas seleccionadas

El Día Mundial de la Tarta de Queso —conocida internacionalmente como cheesecake— se celebra cada 30 de julio, una fecha impulsada por calendarios de efemérides gastronómicas que, con el tiempo, se difundió en redes y en la industria culinaria para rendir homenaje a uno de los postres más versátiles del recetario global.

Más que un día “oficial”, funciona como una excusa compartida para reivindicar sus múltiples versiones: horneadas, frías, dulces y hasta saladas.

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Un postre con raíces antiguas

Aunque hoy se asocia con vitrinas neoyorquinas, el origen del cheesecake es mucho más antiguo. Historiadores de la cocina sitúan antecedentes en la Grecia clásica: preparaciones a base de queso, miel y harina que, según algunas fuentes, se servían incluso a atletas en los Juegos Olímpicos.

Los romanos adoptaron y transformaron la receta, y desde allí evolucionó por Europa.

Ya en el siglo XIX, la aparición del queso crema moderno en Estados Unidos (popularizado tras su creación industrial en 1872) terminó de consolidar el estilo que hoy domina cartas y cafeterías.

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Cuatro ideas para celebrarlo en casa

Entre las reinterpretaciones más populares está la receta alemana: un pastel de ricota (o quark) con chocolate, más ligero y con una acidez láctica marcada que equilibra el dulzor del cacao. Y acá te mostramos el paso a paso para lograrla más rica.