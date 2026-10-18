Cómo hacer una cookie gigante en sartén de hierro fundido
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Cookie en sartén
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1/2 taza de manteca sin sal
- 1/2 taza de azúcar moreno
- 1/4 taza de azúcar blanco
- 1 huevo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 taza de chips de chocolate
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °c.
- Derretir la manteca en una sartén de hierro fundido apta para horno.
- Retirar la sartén del fuego y mezclar la manteca con el azúcar moreno y el azúcar blanco.
- Incorporar el huevo y el extracto de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Añadir la harina, el bicarbonato de sodio y la sal.
- Mezclar la masa solo hasta integrar los ingredientes secos.
- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera uniforme.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro permanezca ligeramente suave.
- Dejar reposar la cookie durante 10 minutos antes de servir.
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