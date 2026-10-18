Gastronomía

Cómo hacer una cookie gigante en sartén de hierro fundido

Una sartén de hierro fundido y una masa de galletita bastan para preparar una cookie gigante, dorada por fuera y tierna por dentro. Esta receta convierte ingredientes sencillos en un postre para compartir, sin necesidad de moldes ni técnicas complicadas.

Por ABC Color
18 de octubre de 2026 - 13:00
Cookie gigante en sartén de hierro fundido.
Cookie gigante en sartén de hierro fundido.Shutterstock

Cómo hacer una cookie gigante en sartén de hierro fundido

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Cookie en sartén

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1/2 taza de manteca sin sal
  • 1/2 taza de azúcar moreno
  • 1/4 taza de azúcar blanco
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de chips de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °c.
  2. Derretir la manteca en una sartén de hierro fundido apta para horno.
  3. Retirar la sartén del fuego y mezclar la manteca con el azúcar moreno y el azúcar blanco.
  4. Incorporar el huevo y el extracto de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Añadir la harina, el bicarbonato de sodio y la sal.
  6. Mezclar la masa solo hasta integrar los ingredientes secos.
  7. Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera uniforme.
  8. Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro permanezca ligeramente suave.
  9. Dejar reposar la cookie durante 10 minutos antes de servir.

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