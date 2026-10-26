Receta de puretón, el clásico urbano para recuperarse de una fiesta

Qué es el puretón

El puretón es uno de los platos emblemáticos del Mercado N.º 1 de Asunción. Su fórmula combina una tortilla grande, un picadito jugoso de carne con verduras y papas, y uno o dos huevos fritos. A partir de esa base, existen versiones como el puretón a caballo, el napolitano y el XXL.

Cómo hacer puretón tradicional

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Receta realizada por Mercadito Las Delicias Ingredientes Para el picadito de carne 500 gramos de carne vacuna para guiso, cortada en cubitos

1 cebolla grande

1 locote rojo o verde

1 zanahoria mediana

2 tomates maduros o 200 gramos de puré de tomate

2 dientes de ajo

500 gramos de papas

500 mililitros de caldo de carne, aproximadamente

2 cucharadas de aceite

1 hoja de laurel

Sal, pimienta y orégano a gusto

2 cucharadas de perejil picado Para la tortilla 3 huevos

125 gramos de harina de trigo (1 taza aproximadamente)

250 mililitros de leche

200 gramos de queso Paraguay desmenuzado

2 cucharadas de cebollita de verdeo picada

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír, cantidad necesaria Elaboración paso a paso Preparar el picadito: pelar y picar la cebolla y los ajos. Cortar el locote y la zanahoria en cubitos pequeños. Pelar las papas y cortarlas en dados. Calentar el aceite en una olla, incorporar la carne y cocinar hasta dorar ligeramente. Agregar la cebolla, el ajo y el locote. Rehogar durante unos minutos. Formar la salsa: incorporar la zanahoria, los tomates picados o el puré de tomate, el laurel, la sal, la pimienta y el orégano. Mezclar y añadir el caldo hasta cubrir parcialmente la carne. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 40-50 minutos, o hasta ablandar la carne. Incorporar las papas y continuar la cocción durante 15-20 minutos, hasta que estén tiernas. Agregar más caldo si fuera necesario, procurando obtener una salsa espesa y jugosa. Preparar la masa de las tortillas: batir los huevos con la leche, la sal y la pimienta. Incorporar la harina poco a poco, evitando la formación de grumos. Añadir el queso Paraguay y la cebollita de verdeo. Ajustar la consistencia con un poco más de leche o harina si fuera necesario. Calentar aceite en una sartén amplia. Verter una porción de masa y extenderla hasta formar una tortilla grande, de aproximadamente 18-20 centímetros de diámetro. Dorar de ambos lados y retirar sobre papel absorbente. Repetir hasta obtener cuatro tortillas. Calentar un poco de aceite en una sartén y cocinar los huevos, uno por uno, hasta cuajar las claras y conservar las yemas al punto deseado. Armar el puretón: colocar una tortilla en cada plato. Cubrir con una porción generosa del picadito de carne y verduras, añadir un huevo frito y terminar con perejil picado. Servir inmediatamente.

Además de la versión tradicional, el puretón tiene variantes que suman ingredientes y hacen más abundante el plato.

El puretón a caballo incorpora cebolla salteada y más huevos fritos; el napolitano agrega queso fundido y huevo, mientras que el XXL se caracteriza por su tortilla gigante, cubierta con el picadito de carne y cuatro huevos fritos, ideal para compartir.