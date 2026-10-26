Receta de puretón, el clásico urbano para recuperarse de una fiesta

Qué es el puretón
El puretón es uno de los platos emblemáticos del Mercado N.º 1 de Asunción. Su fórmula combina una tortilla grande, un picadito jugoso de carne con verduras y papas, y uno o dos huevos fritos. A partir de esa base, existen versiones como el puretón a caballo, el napolitano y el XXL.
Cómo hacer puretón tradicional
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Puretón
- Plato: Plato principal
- Receta: paraguaya
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
Para el picadito de carne
- 500 gramos de carne vacuna para guiso, cortada en cubitos
- 1 cebolla grande
- 1 locote rojo o verde
- 1 zanahoria mediana
- 2 tomates maduros o 200 gramos de puré de tomate
- 2 dientes de ajo
- 500 gramos de papas
- 500 mililitros de caldo de carne, aproximadamente
- 2 cucharadas de aceite
- 1 hoja de laurel
- Sal, pimienta y orégano a gusto
- 2 cucharadas de perejil picado
Para la tortilla
- 3 huevos
- 125 gramos de harina de trigo (1 taza aproximadamente)
- 250 mililitros de leche
- 200 gramos de queso Paraguay desmenuzado
- 2 cucharadas de cebollita de verdeo picada
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Preparar el picadito: pelar y picar la cebolla y los ajos. Cortar el locote y la zanahoria en cubitos pequeños. Pelar las papas y cortarlas en dados.
- Calentar el aceite en una olla, incorporar la carne y cocinar hasta dorar ligeramente. Agregar la cebolla, el ajo y el locote. Rehogar durante unos minutos.
- Formar la salsa: incorporar la zanahoria, los tomates picados o el puré de tomate, el laurel, la sal, la pimienta y el orégano. Mezclar y añadir el caldo hasta cubrir parcialmente la carne.
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante 40-50 minutos, o hasta ablandar la carne. Incorporar las papas y continuar la cocción durante 15-20 minutos, hasta que estén tiernas. Agregar más caldo si fuera necesario, procurando obtener una salsa espesa y jugosa.
- Preparar la masa de las tortillas: batir los huevos con la leche, la sal y la pimienta. Incorporar la harina poco a poco, evitando la formación de grumos. Añadir el queso Paraguay y la cebollita de verdeo. Ajustar la consistencia con un poco más de leche o harina si fuera necesario.
- Calentar aceite en una sartén amplia. Verter una porción de masa y extenderla hasta formar una tortilla grande, de aproximadamente 18-20 centímetros de diámetro. Dorar de ambos lados y retirar sobre papel absorbente. Repetir hasta obtener cuatro tortillas.
- Calentar un poco de aceite en una sartén y cocinar los huevos, uno por uno, hasta cuajar las claras y conservar las yemas al punto deseado.
- Armar el puretón: colocar una tortilla en cada plato. Cubrir con una porción generosa del picadito de carne y verduras, añadir un huevo frito y terminar con perejil picado. Servir inmediatamente.
Además de la versión tradicional, el puretón tiene variantes que suman ingredientes y hacen más abundante el plato.
El puretón a caballo incorpora cebolla salteada y más huevos fritos; el napolitano agrega queso fundido y huevo, mientras que el XXL se caracteriza por su tortilla gigante, cubierta con el picadito de carne y cuatro huevos fritos, ideal para compartir.