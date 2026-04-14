Receta fácil para el Día Nacional del Vori Vori, la mejor sopa del mundo

Cómo hacer vori vori
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Vori de gallina
Ingredientes
- 1 gallina de 1,200 kilogramos (aproximadamente)
- 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol
- 2 tomates medianos
- 2 cebollas medianas
- 1 locote verde
- 1 locote rojo
- 2 zanahorias
- 200 gramos de zapallo
- 1 cebollita de verdeo
- 2 litros de agua caliente o caldo
- 1 mazo de perejil
- 500 gramos de harina de maíz
- 4 cucharaditas de harina común
- 100 gramos de queso Paraguay
- 2 cucharaditas de sal fina
Orégano fresco
Elaboración paso a paso
- Picar las zanahorias, cebollas, locotes y tomates. Lavar bien el ave y cortarla en presas.
- En una cacerola, calentar el aceite y sofreír las presas de gallina; agregar las verduras picadas y el agua o caldo bien caliente.
- Hervir todo junto en la olla semitapada hasta que las presas estén bien cocidas, unas dos a tres horas.
- Unir la harina de maíz, la harina común, el queso desmenuzado y la sal, con un poco del caldo de cocción. Formar las bolitas con las manos, del tamaño deseado, entre 3 y 5 centímetros de diámetro.
- Agregar el zapallo en cubos medianos, sal, pimienta y por último, los vori, en la cacerola en la cual hierve la gallina. Destapar y dejar hervir por 10 a 15 minutos más, hasta que los vori suban a la superficie.
- Agregar las hojas verdes finamente picadas (cebollita, perejil y orégano) y servir bien caliente, acompañado con mandioca cocida.