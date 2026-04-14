Gastronomía

Receta fácil para el Día Nacional del Vori Vori, la mejor sopa del mundo

El vori vori tiene su día y es hoy, 14 de abril, por lo que te mostramos una receta fácil para hacerlo. Recordá que el vori vori está considerado como la mejor sopa del mundo, según Taste Atlas. ¡A disfrutar!

Por ABC Color
14 de abril de 2026 - 10:29
Vori vori.
Vori vori.

Cómo hacer vori vori

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Vori de gallina

Ingredientes

  • 1 gallina de 1,200 kilogramos (aproximadamente)
  • 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol
  • 2 tomates medianos
  • 2 cebollas medianas
  • 1 locote verde
  • 1 locote rojo
  • 2 zanahorias
  • 200 gramos de zapallo
  • 1 cebollita de verdeo
  • 2 litros de agua caliente o caldo
  • 1 mazo de perejil
  • 500 gramos de harina de maíz
  • 4 cucharaditas de harina común
  • 100 gramos de queso Paraguay
  • 2 cucharaditas de sal fina

Orégano fresco

Elaboración paso a paso

  1. Picar las zanahorias, cebollas, locotes y tomates. Lavar bien el ave y cortarla en presas.
  2. En una cacerola, calentar el aceite y sofreír las presas de gallina; agregar las verduras picadas y el agua o caldo bien caliente.
  3. Hervir todo junto en la olla semitapada hasta que las presas estén bien cocidas, unas dos a tres horas.
  4. Unir la harina de maíz, la harina común, el queso desmenuzado y la sal, con un poco del caldo de cocción. Formar las bolitas con las manos, del tamaño deseado, entre 3 y 5 centímetros de diámetro.
  5. Agregar el zapallo en cubos medianos, sal, pimienta y por último, los vori, en la cacerola en la cual hierve la gallina. Destapar y dejar hervir por 10 a 15 minutos más, hasta que los vori suban a la superficie.
  6. Agregar las hojas verdes finamente picadas (cebollita, perejil y orégano) y servir bien caliente, acompañado con mandioca cocida.

 

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