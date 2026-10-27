Gastronomía

Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro: cómo hacerlo

Con una capa dorada y crujiente por fuera y un centro caliente que se funde al primer corte, el queso frito convierte pocos ingredientes en un bocado irresistible. La clave está en elegir el queso adecuado y controlar la temperatura del aceite.

Por ABC Color
27 de octubre de 2026 - 06:00
Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro.
Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro.Shutterstock

Cómo hacer queso frito crocante con interior fundido

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Queso frito crocante con interior fundido

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 400–500 gramos de queso mozzarella de baja humedad, en un bloque grueso
  • ½ taza de harina de trigo (60–65 gramos)
  • 2 huevos grandes
  • 1½ tazas de panko (unos 75–100 gramos, según el tamaño de las migas)
  • ½ cucharadita de sal, o a gusto
  • Aceite vegetal suficiente para freír por inmersión, aproximadamente 500–750 mililitros según el recipiente

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el queso mozzarella en una pieza rectangular gruesa, de unos 3–4 centímetros de espesor.
  2. Preparar el empanizado colocando la harina, los huevos batidos y el panko en tres recipientes separados.
  3. Pasar el queso por la harina, luego por el huevo y finalmente por el panko, cubriendo todas las caras y los bordes. Repetir el proceso con el huevo y el panko para obtener una cobertura más firme y crocante.
  4. Llevar el queso empanizado al congelador durante 30–45 minutos para ayudar a mantener su forma durante la fritura.
  5. Calentar el aceite vegetal a 175–180 °C.
  6. Freír el queso durante 2–4 minutos, hasta obtener una cobertura dorada y crujiente y un interior fundido, controlando el tiempo para evitar que el queso se escape.
  7. Retirar el queso del aceite, escurrir el exceso de grasa y cortar en diagonal con un cuchillo afilado antes de servir.