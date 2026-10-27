Queso frito crocante por fuera y fundido por dentro: cómo hacerlo

Cómo hacer queso frito crocante con interior fundido
Lea más: ¿Deberías congelar el queso? Descubrí lo que pasa realmente
Queso frito crocante con interior fundido
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 400–500 gramos de queso mozzarella de baja humedad, en un bloque grueso
- ½ taza de harina de trigo (60–65 gramos)
- 2 huevos grandes
- 1½ tazas de panko (unos 75–100 gramos, según el tamaño de las migas)
- ½ cucharadita de sal, o a gusto
- Aceite vegetal suficiente para freír por inmersión, aproximadamente 500–750 mililitros según el recipiente
Elaboración paso a paso
- Cortar el queso mozzarella en una pieza rectangular gruesa, de unos 3–4 centímetros de espesor.
- Preparar el empanizado colocando la harina, los huevos batidos y el panko en tres recipientes separados.
- Pasar el queso por la harina, luego por el huevo y finalmente por el panko, cubriendo todas las caras y los bordes. Repetir el proceso con el huevo y el panko para obtener una cobertura más firme y crocante.
- Llevar el queso empanizado al congelador durante 30–45 minutos para ayudar a mantener su forma durante la fritura.
- Calentar el aceite vegetal a 175–180 °C.
- Freír el queso durante 2–4 minutos, hasta obtener una cobertura dorada y crujiente y un interior fundido, controlando el tiempo para evitar que el queso se escape.
- Retirar el queso del aceite, escurrir el exceso de grasa y cortar en diagonal con un cuchillo afilado antes de servir.