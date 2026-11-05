Torta de manzanas: una receta casera, húmeda y esponjosa

Cómo hacer una torta esponjosa de manzanas
Torta esponjosa de manzanas
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa:
- 3 manzanas medianas
- 1 huevo grande
- ¼ taza de aceite de girasol
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear o bicarbonato de sodio
Opcional:
- 1 taza de pasas de usa sin semillas
- 1 cucharadita de anís molido
Cobertura:
- 150 gramos de queso crema
- 50 gramos de manteca sin sal, blanda
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 tazas de azúcar impalpable, tamizada
- Algunas nueces picadas
Elaboración paso a paso
- Pelar y rallar las manzanas.
- Colocarlas en un bol junto con el huevo batido, aceite, azúcar y pasas. Mezclar bien.
- Tamizar la harina, el bicarbonato de sodio y el anís molido.
- Incorporar los ingredientes secos en la preparación de manzana y mezclar hasta que estén combinados.
- Verter la masa en el molde previamente enmantecado y enharinado.
- Hornear a 180 ªC durante unos 20 a 30 minutos, o hasta que el palillo salga limpio.
- Si se desea añadir una cobertura: colocar en un bol el queso y la manteca a temperatura ambiente, y mezclar a alta velocidad hasta que estén bien combinados.
- Agregar el azúcar impalpable poco a poco hasta que quede suave y cremoso, luego incorporar la vainilla. Si parece demasiado “suelto”, agregar un poco más de azúcar para obtener la consistencia deseada.
- Cubrir la torta y decorar con algunas nueces picadas. Otra opción es simplemente espolvorear azúcar impalpable o un poco de canela.
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