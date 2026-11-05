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Gastronomía

Torta de manzanas: una receta casera, húmeda y esponjosa

Imperdible receta de una torta esponjosa de manzanas muy fácil de hacer. Es la opción ideal para compartir en la merienda con un café. ¿Te animás?

Por ABC Color
30 de julio de 2022 - 16:41
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Torta de manzana.
Torta de manzana.Shutterstock

Cómo hacer una torta esponjosa de manzanas

Torta esponjosa de manzanas

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa:

  • 3 manzanas medianas
  • 1 huevo grande
  • ¼ taza de aceite de girasol
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear o bicarbonato de sodio

Opcional:

  • 1 taza de pasas de usa sin semillas
  • 1 cucharadita de anís molido

Cobertura:

  • 150 gramos de queso crema
  • 50 gramos de manteca sin sal, blanda
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 tazas de azúcar impalpable, tamizada
  • Algunas nueces picadas

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y rallar las manzanas.
  2. Colocarlas en un bol junto con el huevo batido, aceite, azúcar y pasas. Mezclar bien.
  3. Tamizar la harina, el bicarbonato de sodio y el anís molido.
  4. Incorporar los ingredientes secos en la preparación de manzana y mezclar hasta que estén combinados.
  5. Verter la masa en el molde previamente enmantecado y enharinado.
  6. Hornear a 180 ªC durante unos 20 a 30 minutos, o hasta que el palillo salga limpio.
  7. Si se desea añadir una cobertura: colocar en un bol el queso y la manteca a temperatura ambiente, y mezclar a alta velocidad hasta que estén bien combinados.
  8. Agregar el azúcar impalpable poco a poco hasta que quede suave y cremoso, luego incorporar la vainilla. Si parece demasiado “suelto”, agregar un poco más de azúcar para obtener la consistencia deseada.
  9. Cubrir la torta y decorar con algunas nueces picadas. Otra opción es simplemente espolvorear azúcar impalpable o un poco de canela.

Lea más: Dulce y esponjoso: este souffle de manzana es el postre de la semana

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