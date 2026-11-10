Ensalada caprese: cómo preparar este clásico de la cocina italiana

Cómo hacer una ensalada caprese
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Ensalada caprese
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
Ingredientes
- 3 tomates maduros
- 250 gramos de mozzarella fresca
- Hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Reducción de balsámico (opcional)
Elaboración paso a paso
- Lavar los tomates y cortarlos en rodajas gruesas. Hacer lo mismo con la mozzarella, asegurando que las rodajas sean del mismo grosor que las de los tomates.
- Alternar capas de tomate, mozzarella y albahaca en un plato de servir, creando un patrón en espiral o lineal según preferencia.
- Rociar con aceite de oliva virgen extra, añadir sal y pimienta al gusto. Si se prefiere, agregar un toque de reducción de balsámico para un sabor más sofisticado.