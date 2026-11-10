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Gastronomía

Ensalada caprese: cómo preparar este clásico de la cocina italiana

La ensalada caprese combina tomate, mozzarella fresca y albahaca en una preparación italiana sencilla y rápida. Con aceite de oliva y pocos ingredientes, ofrece un plato ligero, ideal como entrada o acompañamiento.

Por ABC Color
10 de noviembre de 2026 - 13:00
Ensalada caprese.
Ensalada caprese.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada caprese

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Ensalada caprese

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 3 tomates maduros
  • 250 gramos de mozzarella fresca
  • Hojas de albahaca fresca
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Reducción de balsámico (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Lavar los tomates y cortarlos en rodajas gruesas. Hacer lo mismo con la mozzarella, asegurando que las rodajas sean del mismo grosor que las de los tomates.
  2. Alternar capas de tomate, mozzarella y albahaca en un plato de servir, creando un patrón en espiral o lineal según preferencia.
  3. Rociar con aceite de oliva virgen extra, añadir sal y pimienta al gusto. Si se prefiere, agregar un toque de reducción de balsámico para un sabor más sofisticado.

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