Receta de gözleme: cómo preparar en casa este pan plano turco

Cómo hacer gözleme
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Gözleme
- Plato: Entrada
- Receta: turca
Ingredientes
- 250 gramos de harina de trigo
- 150 mililitros de agua tibia
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de levadura seca
- 200 gramos de queso feta desmenuzado
- 2 tazas de espinacas frescas picadas
- 1/2 taza de perejil fresco picado
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 cucharadas de manteca derretida
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina, la sal, el agua tibia, el aceite de oliva y la levadura en un tazón hasta obtener una masa homogénea.
- Amasar durante 8 minutos hasta que la superficie quede suave y elástica.
- Dividir la masa en 4 porciones iguales y dejar reposar cubiertas durante 20 minutos.
- Mezclar las espinacas, el queso feta, el perejil y la pimienta negra en un tazón para el relleno.
- Extender cada porción de masa con un rodillo hasta obtener un círculo muy fino.
- Distribuir una parte del relleno sobre una mitad de la masa extendida.
- Doblar la otra mitad sobre el relleno y sellar los bordes presionando firmemente.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio.
- Cocinar cada gözleme durante 3 minutos por lado hasta que la superficie esté dorada.
- Pincelar ambos lados con mantequilla derretida al retirar del fuego y servir de inmediato.