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Gastronomía

Receta de gözleme: cómo preparar en casa este pan plano turco

El gözleme, una tortilla turca fina rellena y cocinada en la plancha, combina ingredientes sencillos con una preparación rápida. Aprendé a hacerla en casa y elegí rellenos clásicos, como espinacas con queso o papa especiada para que quede deliciosa.

Por ABC Color
09 de noviembre de 2026 - 13:00
Gözleme.
Gözleme.Shutterstock

Cómo hacer gözleme

Lea más: Relleno de coliflor y zucchini: cómo preparar uno ideal para tartas

Gözleme

  • Plato: Entrada
  • Receta: turca

Ingredientes

  • 250 gramos de harina de trigo
  • 150 mililitros de agua tibia
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de levadura seca
  • 200 gramos de queso feta desmenuzado
  • 2 tazas de espinacas frescas picadas
  • 1/2 taza de perejil fresco picado
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de manteca derretida

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, la sal, el agua tibia, el aceite de oliva y la levadura en un tazón hasta obtener una masa homogénea.
  2. Amasar durante 8 minutos hasta que la superficie quede suave y elástica.
  3. Dividir la masa en 4 porciones iguales y dejar reposar cubiertas durante 20 minutos.
  4. Mezclar las espinacas, el queso feta, el perejil y la pimienta negra en un tazón para el relleno.
  5. Extender cada porción de masa con un rodillo hasta obtener un círculo muy fino.
  6. Distribuir una parte del relleno sobre una mitad de la masa extendida.
  7. Doblar la otra mitad sobre el relleno y sellar los bordes presionando firmemente.
  8. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio.
  9. Cocinar cada gözleme durante 3 minutos por lado hasta que la superficie esté dorada.
  10. Pincelar ambos lados con mantequilla derretida al retirar del fuego y servir de inmediato.

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