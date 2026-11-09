Receta de gözleme: cómo preparar en casa este pan plano turco

El gözleme, una tortilla turca fina rellena y cocinada en la plancha, combina ingredientes sencillos con una preparación rápida. Aprendé a hacerla en casa y elegí rellenos clásicos, como espinacas con queso o papa especiada para que quede deliciosa.