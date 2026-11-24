Cómo hacer masitas de avellanas
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Masitas de avellanas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 175 gramos de harina 0000
- 200 gramos de manteca pomada
- 250 gramos de azúcar impalpable
- 200 gramos de avellanas molidas
Elaboración paso a paso
- Formar una corona con la harina. Colocar la manteca blanda a punto pomada en el centro. Agregar el azúcar impalpable sobre la manteca y mezclar los ingredientes del centro. Incorporar en el centro también las avellanas, mezclando al mismo tiempo.
- Ir tomando la harina de la corona y comenzar a unir hasta formar una masa firme. Disponer la masa sobre una placa enharinada y llevar a la heladera por 1 hora.
- Aplanar la masa sobre una superficie enharinada y trozar empleando un cuchillo. Reamasar, formar un rollo y dividirlo a lo largo en dos partes iguales. Formar dos cilindros de 3 centímetros de diámetro y cortar en trozos de 2,5 centímetros de grosor para hacer las galletitas.
- Enmantecar y enharinar una placa de horno y comodar allí las galletitas bien separadas entre sí. Presionar la parte superior con un tenedor. Pintar las piezas con huevo y esparcir encima avellanas picadas.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C por 20 a 25 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.
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