Cómo hacer un pandoro
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Pandoro
- Plato: Postre
- Receta: italiana
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
Esponja
- 75 mililitros de agua
- 50 gramos de levadura fresca
- 10 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 110 gramos de harina 0000
- 5 gramos de extracto de malta
Masa
- 750 gramos de harina 0000
- 7 yemas de huevo
- 150 gramos de azúcar
- 80 gramos de manteca pomada
- 125 mililitros de agua
- 1 huevo
- Ralladura de un limón
- 15 gramos de sal
Elaboración paso a paso
- Esponja: tamizar la harina sobre un bol. Disolver la levadura con un poco de agua dentro de un recipiente pequeño. Incorporar el huevo, unir con el tenedor, agregar el azúcar. Añadir el extracto de malta para mejorar la fermentación. Verter la mezcla sobre el bol con la harina tamizada. Mezclar con una cuchara para que se integren todos los ingredientes. Cubrir con un film plástico y dejar leudar hasta que duplique su volumen.
- Masa: Tamizar la harina sobre la mesada y formar una corona. Verter la esponja ya leudada en el centro de la corona. Incorporar las yemas y el huevo encima de la esponja, agregar el azúcar, colocar la manteca pomada y, por último, adicionar la ralladura de naranja y limón. Unir todos los ingredientes con la punta de los dedos, agregando harina de los bordes de a poco. Amasar bien hasta obtener una masa lisa y homogénea, cortar la masa, en porciones del peso deseado. Formar bollos moviendo la masa de manera circular, con las manos levemente curvadas.
- Colocar en moldes altos de papel encerado con forma de estrella. Dejar leudar hasta que dupliquen su volumen. Pincelar la superficie con huevo batido con agua.
- Llevar a horno precalentado a 160 ºC para cocinar, teniendo en cuenta el peso de cada pandoro.
- Retirar del horno y dejar enfriar. Opcional: pincelar la superficie con mermelada de damascos. Espolvorear con azúcar impalpable o vainillada, antes de servir.
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