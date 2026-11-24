Cómo hacer turrón de chocolate
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Turrón de chocolate
Ingredientes
- 100 gramos de chocolate en barra semiamargo
- 1 cucharada de uvas pasas
- 1 cucharada de nueces o almendras partidas
- 4 cerezas en trozos
- Almendras y cerezas para decorar
Elaboración paso a paso
- Colocar el chocolate en barra en un bol y derretirlo a baño María o en el microondas por 10 segundos más o menos.
- Incorporarle los demás ingredientes y mezclar bien.
- Colocar en un molde para turrón y llevar a la heladera hasta que solidifique.
- Desmoldar y decorar a gusto.
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