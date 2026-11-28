Cómo hacer un pan dulce tradicional
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Pan dulce tradicional
- Plato: Postre
- Para: Para 2 unidades
Ingredientes
Para la esponja:
- 250 gramos de harina 000
- 50 gramos de levadura
- 120 mililitros de agua
Para el amasijo:
- 1 kilogramo de harina 000
Esponja:
- 8 huevos
- 250 gramos de manteca
- 15 centímetros cúbicos de esencia de panettone
Para el relleno:
- 250 gramos de uvas pasas
- 250 gramos de frutas abrillantadas
Para opción con nueces y almendras agregar:
- 200 gramos de nueces
- 200 gramos de almendras.
Elaboración paso a paso
- Esponja: formar una corona con la harina. Colocar la levadura en el centro. Volcar el agua sobre la levadura. Amasar. Hacer una cruz en la parte superior del bollo. Poner el bollo en un bol con un poco de harina en el fondo, cubrirlo con papel film y dejar que leve al doble del volumen.
- Amasijo: armar una corona con la harina. Descubrir la esponja levada. Colocar la esponja en el centro de la corona. Incorporar un huevo y mezclarlo con la esponja. Añadir los trozos de manteca e ir trabajando los ingredientes del centro. Luego incorporar los huevos restantes en forma gradual. Integrar el azúcar molida a la mezcla. Perfumar con el panettone. Incorporar la harina de la corona a los ingredientes del centro, trabajar hasta obtener una masa homogénea. Poner la masa en un bol enharinado y protegerlo con film. Dejar levar al doble del volumen. Cumplido el tiempo volcar el bollo sobre la mesada. Estirar la masa formando un cuadrado.
- Relleno: ubicar las uvas pasas y frutas abrillantadas. Envolver. Para unificar la masa con el relleno cortar el rollo y encimar las partes, luego dividir en dos mitades.
- Dar forma a cada bollo. Colocar los bollos dentro de los moldes. Aplanarlos con los puños. Acomodar sobre una bandeja. Dejar levar al doble del volumen.
- Hornear a 180 ° C por 1 hora. Bañar con glaseado.