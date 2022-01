Gaby Cogorno reveló cómo cuida su piel en la playa

La bella influencer y health coach Gaby Cogorno dio algunos consejitos a sus seguidores de Instagram sobre cómo cuidar la piel en estos días donde muchos van a la playa a disfrutar del verano.

“¿Cómo protejo mi piel en la playa? Primero, al llegar sí o sí protector 30 (a veces ya me pongo en mi casa antes de ponerme el bikini, lo más práctico es, prueben)”, comenzó diciendo Gaby Cogorno a sus seguidores de Instagram.

Luego, dio otro tip: “Sí o sí me retoco una vez por lo menos con el protector. Después, cuando ya va bajando el sol, me voy retocando con el bronceador, cuando el sol ya no está fuerte”.

Gaby Cogorno también contó qué usa para su tener un rostro envidiable. “En el rostro uso de 50fps siempre, sombrero y lente también... Por eso mi cara es así blanca, pero muchísima pena, ¡me re cuido el rostro!”, aseguró a sus fans.

Verano en Punta

La health coach Gaby Cogorno estuvo de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, con su marido Matías Brizuela. El matrimonio se mostró cada vez más enamorado en sus días de relax, y Gaby también aprovechó al máximo para disfrutar de su sobrinita.

Gaby Cogorno y Matías Brizuela se casaron hace unos meses y tienen una hija perruna llamada Amber.