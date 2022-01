Laura Martino nos cuenta cómo fueron sus vacaciones en EE.UU.

Tres semanas a pura vacaciones vivieron Laura Martino y Daniel Reynal junto Ian (11) y Mía (16). El destino fue Estados Unidos, y recorrieron el estado de Oklahoma, en el medio oeste del país del Norte; así como el estado de Florida, donde visitaron Miami y Orlando.

“Aprovechamos para compartir en familia”

“Fueron unas vacaciones bastante planificadas, bien ordenadas y organizadas porque desde que comenzó la pandemia no habíamos viajado más y lo necesitábamos, tanto nuestros hijos como nosotros. Aprovechamos para compartir en familia y visitar amigos que queremos mucho y consideramos familia”, comenzó contando Laura Martino a ABC Digital.

Lea más: Las gemelas que cantaron Imagine en guaraní en Egipto hablaron con Ensiestados

Para los Reynal-Martino estas “no solo fueron vacaciones de conocer lugares nuevos sino de visitar gente que queremos mucho”, aseguró Laura Martino.

“Fuimos a Oklahoma, hicimos un viaje en auto muy largo de Miami a Oklahoma. Luego volvimos a Miami, donde estuvimos con otros amigos, y visitamos los parques de Orlando. Nos tocó un hermoso clima, gente linda, hermosa compañía y, sobre todo, sumamos recuerdos vividos”, señaló Laura Martino, quien también destacó: “Nuestros hijos crecen muy rápido y nos dimos cuenta con Dani que si seguíamos esperando más para hacer este viaje, tal vez a ellos ya no les interesaría ir a los parques. La vida pasa muy rápido, decidimos hacer este viaje en familia y estamos muy contentos porque nos salió todo bien”.

“Recorrimos muchísimo”

¿Cómo vivieron estos día de relax? Consultamos a Laura Martino y ella respondió son vueltas: “Tanto relax no (risas). Tal vez en la playa, porque con las otras actividades estuvimos a full y las disfrutamos, ir acá, allá, compartir, también cocinar, limpiar, porque estábamos con amigos y no estábamos de brazos cruzados, siempre haciendo algo”

“Recorrimos muchísimo y el solo hecho de cambiar de ambiente y de la rutina diaria a la que estábamos acostumbrados nos hizo mentalmente bien. Pero sí hay cansancio físico de muchas caminatas, de dormir en diferentes asientos, ya se en el avión o en el auto”, dijo entre risas.

Lea más: Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estrenará su serie en Netflix el día de su cumpleaños

Ahora, a iniciar el año laboral y seguir cuidándose

Laura Martino, Daniel Reynal y sus hijos ya regresaron a nuestro país para iniciar el nuevo año laboral de los papis y de estudios de los chicos. “Volvimos con las pilas súper renovadas para encarar el año de una mejor manera. A pesar de todas las noticias negativas que tenemos alrededor nuestro nos enfocamos en las cosas buenas, positivas. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido covid y de alguna manera nos sentimos bendecidos porque no hemos pasado aún por esa enfermedad. Sabemos que en algún momento tal vez nos va a tocar, pero estamos sanos. Y siempre nos cuidamos, no solo con el uso de mascarillas y lavado de manos, nos cuidamos en la alimentación, en llevar una vida realmente saludable en todo sentido”, aseguró Laura Martino.