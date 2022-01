Andrea Valobra está en Dubái con la Orquesta H2O

Andrea Valobra cumplió 34 años el 19 de enero y ese día subió a un avión y fue rumbo a Dubái junto a la Orquesta H20 en el marco del tour Escuchemos al Agua. Los artistas compatriotas ya se encuentran en la Exposición Universal de Dubái.

“Los 34 llegaron y trajeron cosas geniales, como este viaje con mi otra familia musical, la Orquesta H2O”, escribió feliz Andrea Valobra minutos antes de partir a Emiratos Árabes Unidos.

Embajadora H2O

Andrea Valobra es Embajadora H2O y acompaña a la orquesta dirigida por el maestro Luis Szarán, que desde hoy 21 de enero y hasta el 28 próximo ofrecerá presentaciones, charlas y conciertos en la Expo Dubái.

Los integrantes de la orquesta H2O fueron nombrados “Artistas por la Paz” por la Unesco y en este tour llamado Escuchemos al Agua el ensamble presentará una gran novedad: el “Arpa de Agua”, que busca generar conciencia acerca del cuidado del vital líquido.

Lea más: Andrea Valobra celebra el primer año de su pequeña Eira

Su familia la apoya siempre

Andrea Valobra está casada con Diego Arriola hace siete años y juntos son padres de Noah Constantino (6) y Eira Nina (1).

Y ahora mientras mamá Andrea está en Dubái los peques quedaron a cargo de papá Dee.

A finales de octubre, Andrea Valobra compartió con sus seguidores de las redes sociales un emotivo posteo donde hablaba de este viaje y contaba que casi desistió de hacerlo por no querer dejar a su bebé que aún mama.

“Me salió un viaje súper importante para enero, son 10 días muy muy lejos, en principio tenía la intención de que Eira fuese conmigo, por la lactancia y demás, aparte de que para ese entonces recién va a cumplir un añito. Sin embargo, haciendo números me doy cuenta que llevarla tiene un costo muy muy muy elevado y que ese costo correría por cuenta mía...”, expresaba Andrea Valobra.

Lea más: Yanina González recibió la tercera dosis anticovid: “Significa un futuro mejor para todos”

Y luego contaba la reacción de su marido, Diego Arriola. “Un poco frustrada y bajoneada pensé en desistir de mi viaje y se lo comenté a Diego, a lo que salta y me dice: ‘¡Ni se te ocurra quedarte! Tenemos tres meses para prepararnos, empezá a armar tu banquito de leche desde ahora, yo me quedo con los niños, cero estrés... Te postergaste mucho ya por tus padres, sobre todo este año, no voy a permitir que te postergues por tus hijos. Andá tranquila’”.

Y así, ahora Andrea Valobra está en Dubái con la orquesta H20, pero en constante comunicación con su marido Diego y sus peques Tino y Eira.