Yanina González recibió la tercera dosis anticovid: “Significa un futuro mejor para todos”

La Miss Paraguay 2004 Yanina González, quien llevó en alto el nombre de nuestro país en el certamen Miss Universo 2004, logrando posicionarse como tercera finalista, compartió una fotografía y una reflexión en su cuenta de Instagram con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de estar vacunados contra el covid-19.

“Proteger y apoyar a los nuestros”

La exreina de belleza fue a un centro vacunatorio acompañada de su hermana para recibir la tercera dosis anticovid.

“Tercera dosis. Vacunar significa salvar vidas, significa un futuro mejor para todos. Ayudar a quienes más amamos se fundamenta en el deseo de proteger y apoyar a los nuestros, amigos y familia”, expresó Yanina González en su cuenta de Instagram con el claro fin de llegar a sus seguidores con el mensaje acerca de la importancia de la vacunación para seguir salvando vidas en esta pandemia que ya lleva casi dos años.

Luego, Yanina González continuó: “No olvidemos a los héroes repartidos aquí en Paraguay y en el mundo, arriesgando sus vidas por salvar a otras. Gracias a ellos de corazón y gracias a los voluntarios que hoy están apoyando al sistema de vacunación, que indefectiblemente está mitigando la propagación del coronavirus y por ende los decesos”.

“La foto la hice para concienciar”

Tras la publicación de Yanina González sus seguidores la felicitaron y aplaudieron por aplicarse la tercera dosis de la vacuna anticovid y el mensaje que les dejó.

Pero no faltó un fan que le escribió: “Lo que no entiendo es la foto... Arriba de la piel tiene un algodón y luego la jeringa, es solo apariencia”. Rápidamente, la ex Miss Paraguay Yanina González le respondió: “Porque me tomó mi hermana un poco tarde, cuando ya sacó (la jeringa) y puso el algodón. La foto la hice para concienciar un poco desde mi lugar”.