Jaime Zacher y su familia, felices en Encarnación

Jaime Zacher es muy familiero y además le encanta hacer turismo interno, a juzgar por lo que siempre comparte en sus redes sociales. En estos días se le unieron todas sus pasiones: compartir con su familia, recorrer el país y cantar en un escenario. El músico, su esposa Letizia Villagra y sus hijos Esteban y Frida armaron sus maletas y fueron rumbo a Encarnación.

Anoche, se llevo a cabo la primera edición del Festival Ykua San Blas, frente a la playa San José, en La Perla del Sur. Ahí, Jaime Zacher subió al escenario y deleitó al público con sus canciones.

De viaje de trabajo a minivaciones

El músico Jaime Zacher publicó en su cuenta de Instagram una postal familiar con el siguiente texto: ¡Qué linda, Encarnación! Feliz de que ellos me acompañen, un viaje de trabajo se convierte en minivacaciones y aventuras en familia”.

”¡Orgulloso y emocionado! Estoy en la primera edición del Festival Ykua San Blas para cantar con Víctor Espínola. Encarnación-Itapúa, se que en esta fiesta patronal, Todo va a estar mejor”, expresó feliz Jaime Zacher.

Señor de las cuatro décadas

Hace solo unos días, Jaime Zacher estuvo de cumpleaños. Celebró sus 40 años rodeado del amor de sus familiares y amigos. Y ese día compartió un emotivo texto recordando su infancia en Ypacaraí y a su madre ya fallecida.

“Hoy es mi cumpleaños, y me viene a la memoria la empanada de jamón y queso, parece tonto, pero permitime explicar. En Ypacaraí esa variedad de empanada no era nada común, que yo sepa no había. Cuando iba por algún trámite en Asunción, mi madre volvía con algo que no era común en nuestra ciudad y lo compartíamos los cinco hermanos. No recuerdo muchas cosas, recuerdo la empanada de jamón y queso. Y cuando me tocaba acompañar a mamá, luego del trámite celebramos con esa empanada”, recordó Jaime Zacher.

“Enero siempre fue largo, muy duro económicamente. Mi familia, en especial mi madre me dieron un regalo para toda la vida, el de valorar las pequeñas cosas, poder celebrar y compartirlas”, continuó Jaime Zacher, quien en otra parte de su escrito expresó: “Recuerdo la empanada de jamón y queso, porque recuerdo a quien daba lo que no tenía e inventaba lo que no había, y también porque la recuerdo a ella, a quien hace 40 años me parió”.