La hija de Laura Pausini cumplió nueve y su fiesta giró en torno a Titanic

Ayer, 8 de febrero, la casa de Laura Pausini estuvo de fiesta, es que su única y pequeña princesa llamada Paola Carta cumplió nueve años de vida.

“Es increíble que han pasado ya nueve años desde que estás aquí con nosotros, Paola... Cada noche me duermo con la esperanza de que no me pidas que me vaya a dormir a tu cuarto, ya que cada mañana me levanto feliz porque todavía estás en la cama con nosotros”, escribió emocionada Laura Pausini en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos muy orgullosos de ti”

Y junto a las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Paola, mamá Laura Pausini expresó feliz: “Te amo mi pequeñita... Yo, papá, Jader, Jacopo, Joseph, tus abuelos, tíos y primos, ¡estamos muy orgullosos de ti! Feliz cumpleaños”.

Titanic, la nueva película favorita de Paolita

Laura Pausini también contó a sus miles de seguidores de todo el mundo que su hija hace poco tiempo se volvió fanática de Titanic, motivo por el cual la fiestita giró en torno a la película.

“Hace unas semanas, Paola descubrió la canción Eyes Blue y escuchó la palabra Titanic, me preguntó qué era y le expliqué que es una película. Como es una niña curiosa, quería verla (eliminamos algunas pequeñas partes) y por eso quería tener su fiesta de cumpleaños dedicada a su nueva película favorita”, explicó Laura Pausini, quien además agradeció a la diseñadora Elisabetta Franchi por el vestido que le regaló a su pequeña hija.

La cantautora italiana Laura Pausini finalmente destacó: “Nuestros amigos que estuvieron en la fiesta (se habían hecho tests) hicieron las fotos y la mamá de Paola grabó y editó el video”.