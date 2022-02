Glorianny Torres, la venezolana a quien comparan con “Vita” Aranda: “No pretendo reemplazar a nadie”

En las redes sociales causó revuelo el supuesto parecido de la venezolana Glorianny Torres con la recientemente fallecida Cristina “Vita” Aranda, una de las víctimas del atentado en San Bernardino.

La joven Glorianny Torres, oriunda de Venezuela, vive y tiene un emprendimiento en Colombia, y contó a través de un video publicado en Tik Tok que recibió cientos de mensajes donde le decían que se parecía a Vita Aranda.

“Hace algunos días me levanté y de la nada empecé a tener muchísimos seguidores, muchísimos comentarios, que me parecía a una muchacha que hace poco murió”, comenzó diciendo Glorianny Torres. “Es inevitable, si tu subes contenido a redes sociales es muy inevitable que no tengas la opinión de otras personas porque, bueno, la opinión es libre”, agregó.

“Yo estoy siendo yo”

Glorianny asegura: “En ningún momento pedí que me compararan, la verdad que no. Yo estoy siendo yo, siempre me ha gustado compartir videos en redes sociales, incluso tengo un emprendimiento y la mayoría de mi contenido es sobre eso, dando tips para emprender, para hacer crecer una empresa”.

La venezolana también destacó: “Ahora siento miedo y me cohíbo de grabar algo porque estoy recibiendo muchos comentarios negativos. Obviamente, me voy a quedar con los comentarios buenos”.

Además, Glorianny aclaró: “Y si subí un video saludando a los paraguayos es porque tengo miles de mensajes donde me dicen: ‘Saludos desde Paraguay’, que les envié un saludo. Y eso no lo voy a evitar, o sea no voy a ignorar eso, obviamente les voy a enviar un saludo porque estoy recibiendo demasiado cariño de parte de ellos”.

“Todas las personas somos únicas, somos irremplazables”

En otro momento del material audiovisual que compartió en Tik Tok, Glorianny Torres señaló: “Por otra parte, no pretendo que me comparen, igual no podemos comparar a nadie. Todas las personas somos únicas, somos irremplazables, todas tenemos cualidades distintas”. Y se atrevió a revelar las suyas: “Yo me destaco mucho por lo que creativa que soy y porque he sacado una empresa adelante siendo yo de Venezuela en un país que no es el mío, que es Colombia. Yo empecé de cero y he crecido muchísimo. Es por eso que me he destacado y las personas que me siguen en mi Instagram saben todo ese proceso”.

“Yo no pretendo que me comparen, no pretendo reemplazar a nadie. La verdad es que eso no sé cómo puede entrar en la cabeza de alguien. Además, yo no había hablado del tema por eso mismo, por respeto, porque la incomodidad que yo sentía al recibir tantos mensajes no se compara en nada al dolor que sienten las personas que están pasando por ese luto”, aseguró Glorianny Torres.