Iván Torres cumple 31: “No estoy del todo feliz”

Hoy 27 de febrero Iván “Tito” Torres cumple 31 y recibe su nuevo año de una muy manera diferente, sin su esposa Cristina “Vita” Aranda, quien hace cuatro semanas fue una de las víctimas del atentado en San Bernardino.

“Tengo mucha fe de que Dios traerá mucha paz en mi hogar”

El futbolista del Club Olimpia está pasando el día de su cumpleaños en su casa, rodeado del amor de sus tres hijos: Elías, Emanuel y Piero.

Y esta tardecita, Iván Torres compartió con sus más de 850 mil seguidores de Instagram una imagen con sus pequeños junto a la tradicional torta de cumpleaños y un texto que comienza así: “Hoy en el día de mi cumpleaños, quiero agradecerles a todos los que me han saludado y han deseado cosas buenas. Para serles sincero, no estoy del todo feliz. A la vez tengo una enorme esperanza y mucha fe de que Dios traerá mucha paz en mi hogar y mis hijos. También decirles que seguiré estando muy cerca de ustedes, eso porque Cris fue la que me impulsó en esto, y en todo lo que he logrado, así que seguiré cumpliendo con su legado”.

Luego, Tito Torres continuó: “Sé que es lo que ella hubiese querido; inspirar a otras personas a sobreponerse ante los golpes que te pueda dar esta vida y aún así seguir luchando hasta el final”.

“Mis hijos fueron, son y serán siempre mi prioridad”

”Ella está conmigo y me da la fuerza para ser el de siempre y mejor, mis hijos fueron, son y serán siempre mi prioridad. Abrazo y bendiciones a todos”, finalizó Iván Torres el día de su cumpleaños número 31.