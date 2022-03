Leé lo que dijo el embajador del Reino Unido sobre los paraguayos

“Cómo identificar a un paraguayo: pone sal antes de probar la comida”, escribió Ramin Navai anoche en su cuenta de Twitter. Y los seguidores del embajador del Reino Unido en nuestro país rápidamente le dieron diferentes respuestas: “Upeichaite”, “Peor aún, tengo un salero en mi cartera”, “¡Hemos sido descubiertos!”, “Ya está bien adaptado al parecer señor embajador”, “100% real”, “Es que nuestro olfato detecta la falta de sal”.

Otros le escribieron: “También hace pipí por la muralla y el poste de luz”, “Y come mandioca...”, “Otra forma: No come ensalada”.

¿Y ustedes qué creen? ¿Tiene razón o no el embajador británico con respecto a que adoramos la sal? Por los posteos de Ramin Navai se nota que siempre va al gym y lleva una vida saludable, y tal vez eso haga que se asombre al ver a algunos paraguayos agregar sal a sus platos ni antes de probar un bocado.

Más de Ramin

El diplomático Ramin Navai es embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Paraguay desde setiembre de 2020.

Por lo que siempre publica en sus redes, a Ramin Navai le gustan las costumbres paraguayas y hasta ya adquirió algunas, como tomar tereré, algo que aprendió a hacerlo en el mismísimo corazón del Mercado 4. Además, asistió a clases de ñandutí para saber hacerlo él mismo, y en diciembre pasado, hasta se embarró en la Fiesta del Tuju, en Nueva Londres.

Y así como le encanta todo lo que gira alrededor de nuestra cultura, ¿será que Ramin Navai también ya pone sal a su comida antes de probarla?