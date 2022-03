Doja Cat se trenza en una pelea virtual con sus fanáticos paraguayos

Con los fanáticos no se juega. Ese fue el mensaje que dejaron los seguidores paraguayos de la cantante estadounidense Amala Zandile, famosa por su nombre artístico Doja Cat.

Doja era una de las artistas estrella que debía actuar el martes pasado en el festival Asuncionico, en el Espacio Idesa de nuestra capital; pero un feroz temporal obligó a suspender las dos fechas.

Cientos de fanáticos esperaron durante horas entre el lunes y el martes frente al hotel en el que se hospedó la artista, el Dazzler, sobre Aviadores del Chaco; pero ella no salió a saludarlos y ni siquiera les mencionó en sus redes, como sí lo hicieron otros como Miley Cyrus, Machine Gun Kelly, Laura Pergolizzi, Foo Fighters o los integrantes de El Mató a un Policía Motorizado; entre otros, que también formaban parte del festival que no se realizó.

Esto generó el repudio de sus fanáticos paraguayos ayer en las redes sociales. Y, lejos de involucrarse, Doja Cat contestó los reclamos con tuits que posteriormente borró.

“Hubo una tormenta en Paraguay , el show se canceló. Cuando me fui, en la mañana del día siguiente, no había una sola persona esperándome fuera del hotel. Que reflexionen. Ni una. Hablen su mierda”, escribió la artista a través de su cuenta oficial.

El enojo por la negación

Rabiados, los fanáticos paraguayos reaccionaron reclamándole que mientras ellos hacían vigilia, la cantante los ninguneó. “Pasamos todo el día frente a tu hotel, debajo de la lluvia, y nunca saliste ni dijiste una sola palabra y ¿pensabas que íbamos a ir de nuevo al día siguiente?”, escribió un fan y otro añadió que esa mañana, la del miércoles, el país estaba azotado por los raudales y que por eso no pudieron volver.

“Lamento haber gastado todo el tiempo que gasté en prepararme para ese show (el de Paraguay). Me rompo el c... todos los días por ustedes pero Dios bendiga”, contestó Doja Cat.

Y, posteriormente, publicó una serie más de tuits desde Brasil, donde se encuentra ahora para dar shows, inclusive uno de ellos gratuito, decisión que no tomó en Paraguay como, por ejemplo, Machine Gun Kelly.

Tendencia en redes

La discusión se viralizó a través de las redes sociales, en donde fanáticos y figuras de todos los ámbitos reprochaban el desprecio de la artista hacia sus fanáticos.

“Renuncia a la música”

Ya esta madrugada, Doja Cat escribió que “esta mierda no es para mí, estoy fuera. Cuídense” y añadió “se fue y ya no me importa un carajo. Puta, renuncio, no puedo esperar para desaparecer y no necesito que crean más en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por creer que estoy hecha para esto, esta es una maldita pesadilla, déjenme de seguir”. Además, cambió el nombre de su cuenta a “I quit” (renuncio).

El caso de Doja sigue siendo tendencia en Paraguay y la situación generó también la reacción de sus fanáticos en todo el mundo.